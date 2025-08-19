Netflix incorporó a su catálogo La noche siempre llega (Night Always Comes), un thriller dramático dirigido por Benjamin Caron y basado en la novela homónima de Willy Vlautin, publicada en 2021. Con Vanessa Kirby como protagonista y productora, la película combina suspenso, crítica social y drama urbano.

La trama sigue a Lynette (Kirby), una mujer que, frente al desalojo inminente de su familia en una ciudad cada vez más hostil e inaccesible, emprende una peligrosa travesía nocturna para reunir 25 mil dólares. El objetivo es asegurar un futuro mejor para ella y su hermano mayor, Kenny, aunque para lograrlo deberá enfrentarse a su propio pasado y a un entorno marcado por la violencia.

El elenco incluye también a Jennifer Jason Leigh, Stephan James, Julia Fox, Randall Park, Michael Kelly y Eli Roth, quienes aportan solidez a un reparto que combina figuras de renombre y nuevos talentos.

Desde su estreno, La noche siempre llega generó opiniones encontradas entre la crítica especializada. Medios como The Hollywood Reporter la describieron como “más convincente que la media de las producciones para streaming, aunque con falta de fuerza emocional”. Roger Ebert la definió como “incómoda, eficaz y sugerente”, mientras que Decider la consideró “tensa, conmovedora y difícil de olvidar”.

Variety sostuvo que, pese a una premisa potente, “ni la estrella ni el director parecen del todo adecuados para este entorno tan americano”. En la misma línea, The Guardian y Empire calificaron al film con dos estrellas sobre cinco, señalando que comienza con fuerza pero pierde cohesión sobre el final.

En Argentina, los comentarios también se dividieron: MicropsiaCine cuestionó la verosimilitud de algunos pasajes del guion, en tanto que OtrosCines la valoró como “un thriller correcto, con momentos de suspenso y tensión”.