Drama, comedia, crimen y más en esta lista de cuatro películas nuevas disponibles en el catálogo de Netflix que ya comenzaron a marcar tendencia.

Planeta Solteros: Una aventura en Grecia

2025 - Dir: Sam Akina, Michal Chacinski

Unas vacaciones de cinco amigos en Grecia se convierten en una disparatada historia de detectives cuando surgen las sospechas de que uno de ellos podría ser un famoso timador.

Reparto: Agnieszka Wiedlocha, Maciej Stuhr, Weronika Ksiazkiewicz, Tomasz Karolak.

Duración: 100 minutos.

Origen: Polonia.

El club del crimen de los jueves

2025 - Dir: Chris Columbus

Basada en la novela best-seller de Richard Osman, la película sigue a cuatro jubilados: Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Ben Kinsgley) y Joyce (Celia Imrie), quienes tienen como pasatiempo resolver crímenes. Sin embargo, su hobbie se convierte en una novela policíaca de la vida real cuando un asesinato llega a su puerta.

Reparto: Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie, Naomi Ackie, Daniel Mays, Henry Lloyd-Hughes, Tom Ellis, Jonathan Pryce y David Tennant.

Duración: 118 minutos.

Origen: Estados Unidos.

Un hombre abandonado

2025 - Dir: Çagri Vila Lostuvali

Baran desea reconstruir su vida tras cumplir condena por un delito cometido por su hermano, una carga impuesta por su familia. Su vida nunca ha sido fácil, y no cambiará tras salir de prisión. El taller que quiere abrir para aferrarse a sus sueños y su vida, el accidente que sufrió su familia y su sobrina Lidya, quien derriba sus muros, lo ayudarán a reconstruir su nueva vida.

Reparto: Ramazan Demir, Ada Erma, Rahimcan Kapkap, Edip Tepeli, Burcu Cavrar, Ercan Kesal.

Duración: 91 minutos.

Origen: Turquía.

Caerás

2025 - Dir: Sherry Hormann

Tras una ruptura, Lilli viaja a Mallorca (España) para visitar a su hermana menor, Valeria, quien vive en una antigua propiedad familiar. Lo que deberían haber sido unas vacaciones sanadoras y reconectadas con la familia da un giro siniestro cuando Valeria le presenta a su nuevo prometido francés, Manu. La pareja, recién comprometida, planea abrir un lujoso bed and breakfast en la isla, y Valeria necesita que Lilli acepte la venta de la propiedad familiar para financiar el proyecto. Sin embargo, Lilli no soporta desprenderse del último vestigio de su madre tras su trágico fallecimiento años atrás. La ruptura entre las hermanas se profundiza cuando Lilli conoce a Tom en un club y tienen una aventura de una noche apasionada. Sin embargo, las cosas se complican cuando Nick, un promotor inmobiliario local, contrata a Tom para que engañe a Lilli y le ceda la propiedad familiar. A medida que crece la química entre Lilli y Thomas, también crece el secretismo, pero la verdad nunca permanece oculta por mucho tiempo.

Reparto: Svenja Jung, Theo Trebs, Thomas Kretschmann, Tijan Marei.

Duración: 103 minutos.

Origen: Alemania.

