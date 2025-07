En los primeros días de julio, la popular plataforma de la N roja comenzó a sumar nuevos títulos a su catálogo. En distintos géneros, las propuestas son las siguientes:

Snatch: Cerdos y diamantes

2000 - Dir. Guy Ritchie

Con un montaje moderno, un ritmo frenético, personajes marginales que se vuelven fascinantes y una gran banda sonora, este film es un obligado para cualquier cinéfilo. "En la lucha para localizar un diamante robado que no tiene precio, boxeadores, corredores de apuesta, un gángster ruso y un joyero judío deberán enfrentarse", reza la sinopsis.

Disponible el 1 de julio.

Happy Gilmore 2

2025 - Dir. Kyle Newacheck

29 años después del estreno de la comedia Happy Gilmore, Adam Sandler repetirá su divertido papel de golfista en esta secuela. Por el momento no hay una sinopsis oficial de la secuela. Sin embargo, a partir del tráiler se sabe que Happy, el protagonista de esta historia, hace tiempo que no juega al golf: "No he hecho un swing en años. Estoy un poco intimidado". De todos modos, se ha convertido en una leyenda y su busto se encuentra junto al de Tiger Woods y otros popes del deporte. Aparentemente, el personaje interpretado por Sandler buscará un nuevo horizonte para sí, aunque su esposa le dice: "No hemos terminado con el golf. Dejemos que vean al Happy del que me enamoré".

Disponible el 25 de julio.

Tár

2022 - Dir. Todd Field

¿Cómo es que se pierde el poder? Esa es una de las preguntas a las que Tár ofrece algunas respuestas. La protagonista de este film es Lydia Tár, una mujer de mediana edad, excelsa en su trabajo, tan reconocida y legitimada como temida y cancelable. Ambientada en el mundo internacional de la música clásica, la cinta se centra en el ascenso y caída de esta mujer, considerada una de las mejores compositoras/directoras vivas y la primera directora titular de una importante orquesta alemana.

Disponible el 8 de julio.

El secreto de sus ojos

2009 - Dir. Juan José Campanella

El segundo film nacional en ganar el Oscar es un intenso thriller dramático en el que se aborda el impacto social y psicológico de los crímenes de la Dictadura Militar. La película está basada en la novela La pregunta de sus ojos de Eduardo Sacheri y fue un suceso para el cine nacional tanto a nivel local como internacional.

Disponible el 8 de julio.

Sonríe 2

2024 - Dir. Parker Finn

Para los amantes del terror, llega a Netflix la secuela de este gran éxito. "La estrella del pop mundial Skye Riley está a punto de embarcarse en una nueva gira mundial cuando empieza a experimentar una serie de sucesos cada vez más aterradores e inexplicables. Angustiada por la espiral de horrores y la abrumadora presión de la fama, Skye tendrá que enfrentarse a su oscuro pasado para recuperar el control de su vida antes de que sea demasiado tarde", reza la sinopsis oficial.

Disponible el 11 de julio.

