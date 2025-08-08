Netflix ofrece un catálogo amplio y variado que reúne desde producciones originales hasta películas que recientemente estuvieron en cartelera, incluyendo títulos de distintas partes del mundo y propuestas con tramas cautivadoras.

Entre sus opciones, los suscriptores pueden disfrutar tanto de cine pensado para el entretenimiento como de obras elogiadas por la crítica, muchas de las cuales pasaron por importantes festivales y premiaciones. A continuación, tres películas recientes que se destacaron por su calidad y que están disponibles en la plataforma.

Araña sagrada

2022 - Dir. Ali Abbasi

Una periodista se adentra en los entresijos de la ciudad santa iraní de Mashhad para investigar los asesinatos en serie de trabajadoras sexuales cometidos por el llamado "asesino araña", que cree estar limpiando las calles de pecadores. La película plantea las tensiones entre la moral, la modernidad, la tradición, Occidente y Oriente, la religión y la justicia. Se trata de un drama crudo con un punto de vista feminista que se acerca a uno de los temas que más resuena en el mundo moderno.

Reparto: Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani, Forouzan Jamshidnejad, Sina Parvaneh, Nima Akbarpour, Mesbah Taleb, Firouz Agheli.

Duración: 117 minutos.

Origen: Dinamarca.

Sin novedad en el frente

2022 - Dir. Edward Berger

La película ganadora del Oscar a Mejor película internacional muestra los horrores de la guerra desde el punto de vista de un joven soldado. Cuando Paul, de 17 años, se une al frente occidental en la Primera Guerra Mundial, su entusiasmo se derrumba rápidamente ante la dura realidad de la vida en las trincheras. Se trata de una película cruda, con una interesante puesta en escena y el abordaje de la experiencia íntima de los soldados.

Reparto: Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer, Moritz Klaus, Edin Hasanovic, Daniel Brühl, Sebastian Hülk, Adrian Grünewald, Devid Striesow, Thibault de Montalembert, Anton von Lucke, André Marcon y Michael Wittenborn.

Duración: 147 minutos.

Origen: Alemania.

La sociedad de la nieve

2023 - Dir. Juan Antonio Bayona

La tragedia de los Andes es un hecho real que ofrece múltiples condimentos atractivos, fascinantes y que sin dudas parecen sacados de la ficción. La historia sigue a un equipo de rugby que viaja de Uruguay a Chile, pero su avión se estrella en la montaña, dejando muertos y heridos. Bayona construye un film signado por el terror, haciendo honor a sus comienzos con El orfanato (2007), y se da el gusto de potenciarlo con elementos sonoros, visuales y narrativos clásicos del género.

Reparto: Enzo Vogrincic, Matías Recalt, Agustín Pardella, Tomás Wolf, Esteban Kukuriczka, Rafael Federman, Francisco Romero, Agustín Della Corte, Valentino Alonso, Simón Hempe y Rocco Posca.

Duración: 144 minutos.

Origen: España.

Fuente: IndieHoy