En las últimas horas, la popular plataforma de streaming Netflix estrenó tres series que ya están dando que hablar en todos los soportes digitales.

Incontrolables

En el pintoresco pueblo de Tall Pines, secretos siniestros acechan tras cada puerta cerrada. Poco después de que el agente de policía Alex Dempsey y su esposa embarazada Laura se mudan a su nuevo hogar, se conectan con dos estudiantes, Abbie y Leila, de la escuela local para "adolescentes con problemas" que están desesperadas por escapar y podrían ser la clave para desenterrar todo lo podrido en el pueblo. Mientras Alex comienza a investigar una serie de incidentes inusuales, sospecha que Evelyn, la misteriosa líder de la escuela, podría estar en el centro de todos los problemas. Creada por Mae Martin, Wayward es una emocionante y revolucionaria miniserie sobre la eterna lucha entre una generación y la siguiente, lo que sucede cuando la amistad y la lealtad se ponen a prueba y cómo las verdades enterradas siempre encuentran la manera de salir a la superficie.

Reparto: Mae Martin, Toni Collette, Sarah Gadon, Sydney Topliffe, Alyvia Alyn Lind.

Origen: Canadá.

La casa Guinness

Explora una historia épica inspirada en una de las dinastías más famosas y perdurables de Europa: la familia Guinness. Ambientada en la Dublín y la Nueva York del siglo XIX, la historia comienza inmediatamente después de la muerte de Sir Benjamin Guinness, el hombre responsable del extraordinario éxito de la cervecería Guinness, y del profundo impacto de su testamento en el destino de sus cuatro hijos adultos, Arthur, Edward, Anne y Ben, así como en un grupo de personajes dublinés que trabajan e interactúan con el fenómeno Guinness.

Reparto: Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn, Fionn O'Shea, Jack Gleeson.

Origen: Reino Unido.

La huésped

Cuando Sonia, sin previo aviso, llega una noche al hogar de Silvia, se abre la puerta a una intrigante historia cargada de venganza y deseo. En este thriller psicológico y erótico, la inesperada visita de Sonia irrumpe en la vida de Silvia justo cuando atraviesa una crisis con su esposo Lorenzo y lidia con los dilemas de su hija. Lo que para Silvia parecía un recuerdo íntimo y pasajero con una conocida, se transforma en una amenaza cuidadosamente orquestada por Sonia, todo dentro de las paredes de su propio hogar.

Reparto: Carmen Villalobos, Laura Londoño, Jason Day, Margarita Muñoz.

Origen: Colombia.

