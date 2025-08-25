En la última semana de agosto, Netflix anunció cuatro nuevas series que, apenas subidas al catálogo comenzaron a ser elegidas por los fanáticos.

Rehén

En este thriller político cargado de acción, la primera ministra británica maneja una tensa relación con la presidenta de Francia y se enfrenta a una elección imposible. En medio de presiones inimaginables, hará lo posible para rescatar a su esposo secuestrado y cumplir con su deber hacia su país. No tiene opciones, pero tampoco cederá.

Reparto: Suranne Jones, Julie Delpy, Corey Mylchreest, Lucian Msamati, Ashley Thomas.

Episodios: 5.

Origen: Reino Unido.

Los ríos del destino

Cuando una red de tráfico sexual secuestra a una joven, un pirata de agua dulce y una madre feroz deciden buscarla cada uno por su cuenta, hasta que sus caminos se cruzan.

Reparto: Domithila Cattete, Marleyda Soto, Lucas Galvino, Maycon Douglas.

Episodios: 4.

Origen: Brasil.

Long Story Short

Long Story Short sigue a una familia a lo largo del tiempo. A través de los años, acompaña a los hermanos Schwooper desde la infancia hasta la edad adulta y viceversa, narrando sus triunfos, decepciones, alegrías y compromisos.

Reparto: Lisa Edelstein, Paul Reiser, Ben Feldman, Abbi Jacobson, Max Greenfield, Angelique Cabral.

Episodios: 10.

Origen: Estados Unidos.

Fuente: IndieHoy