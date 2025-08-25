Netflix presenta cuatro series que son furor y marcan tendencia
La plataforma comienza la semana con novedades imperdibles.
En la última semana de agosto, Netflix anunció cuatro nuevas series que, apenas subidas al catálogo comenzaron a ser elegidas por los fanáticos.
Rehén
En este thriller político cargado de acción, la primera ministra británica maneja una tensa relación con la presidenta de Francia y se enfrenta a una elección imposible. En medio de presiones inimaginables, hará lo posible para rescatar a su esposo secuestrado y cumplir con su deber hacia su país. No tiene opciones, pero tampoco cederá.
Reparto: Suranne Jones, Julie Delpy, Corey Mylchreest, Lucian Msamati, Ashley Thomas.
Episodios: 5.
Origen: Reino Unido.
Los ríos del destino
Cuando una red de tráfico sexual secuestra a una joven, un pirata de agua dulce y una madre feroz deciden buscarla cada uno por su cuenta, hasta que sus caminos se cruzan.
Reparto: Domithila Cattete, Marleyda Soto, Lucas Galvino, Maycon Douglas.
Episodios: 4.
Origen: Brasil.
Long Story Short
Long Story Short sigue a una familia a lo largo del tiempo. A través de los años, acompaña a los hermanos Schwooper desde la infancia hasta la edad adulta y viceversa, narrando sus triunfos, decepciones, alegrías y compromisos.
Reparto: Lisa Edelstein, Paul Reiser, Ben Feldman, Abbi Jacobson, Max Greenfield, Angelique Cabral.
Episodios: 10.
Origen: Estados Unidos.
Fuente: IndieHoy