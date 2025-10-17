Como sucede cada semana, Netflix actualizó su catálogo con la incorporación de cinco historias calificadas como “las mejores”. Drama, comedia, animación y suspenso son algunos de los géneros para disfrutar.

27 noches

2025 - Dir: Daniel Hendler

Martha Hoffman, una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años, es internada en una clínica psiquiátrica por petición de sus hijas, quienes aseguran que sufre demencia. El perito judicial Casares investiga si Martha realmente está enferma o si simplemente ha elegido vivir sus últimos años con absoluta libertad, mientras se cuestiona si el internamiento es un acto de protección o un intento de controlar su fortuna.

Reparto: Marilu Marini, Daniel Hendler, Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg, Carla Peterson, Paula Grinszpan.

Origen: Argentina.

Un fantasma en la batalla

2025 - Dir: Agustín Díaz Yanes

Amaia es una joven guardia civil que permanece más de una década trabajando como agente encubierta dentro de ETA, con el objetivo de localizar los zulos que la banda terrorista tenía escondidos en el sur de Francia... Inspirada en las vidas y experiencias de varios miembros de la Guardia Civil directamente involucrados en la lucha antiterrorista y cimentada en el contexto histórico, político y social de los años 90 y los 2000 en España.

Reparto: Susana Abaitua, Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo, Ariadna Gil.

Origen: España.

Los cretinos

2025 - Dir: Phil Johnston, Katie Shanahan, Todd Demong

El Sr. y la Sra. Twit son las personas más malas, malolientes y desagradables del mundo que también poseen y operan el parque de diversiones más repugnante, peligroso y estúpido del mundo, Twitlandia. Pero cuando los Twits llegan al poder en su ciudad, dos valientes huérfanos y una familia de animales mágicos se ven obligados a volverse tan astutos como los Twits para salvar la ciudad.

Reparto: Margo Martindale, Johnny Vegas, Natalie Portman, Emilia Clarke, Maitreyi Ramakrishnan.

Origen: Reino Unido.

Caramelo

2025 - Dir: Diego Freitas

Tras recibir un diagnóstico que cambiará su vida, un prometedor chef halla consuelo, risa y esperanza gracias a la inesperada compañía de un amigo de cuatro patas.

Reparto: Rafael Vitti, Amendoim, Arianne Botelho, Kelzy Ecard.

Origen: Brasil.

La mujer del camarote 10

2025 - Dir: Simon Stone

Mientras navega en un yate de lujo por una asignación laboral, una periodista ve cómo lanzan a alguien por la borda a mitad de la noche. Sin embargo, no faltan pasajeros ni miembros de la tripulación. A pesar de que nadie le cree, ella está decidida a investigar…, aunque eso la ponga en peligro. Basada en la exitosa novela homónima de Ruth Ware.

Reparto: Keira Knightley, Guy Pearce, Hannah Waddingham, David Ajala.

Origen: Estados Unidos.

Fuente: IndieHoy