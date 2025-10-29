Nuevamente, la plataforma Netflix sorprendió a sus seguidores con nuevas propuestas para los amantes de los documentales y producciones sobre arte. En esta oportunidad, el catálogo ofrece tres series sobre arte para no perderse.

Los diarios de Andy Warhol

"Tras los disparos de 1968, Andy Warhol comienza a registrar su vida y sus sentimientos. Esos diarios y esta serie revelan los secretos de la persona detrás del personaje" indica la sinopsis. Desde 1976 hasta su muerte en 1987, Warhol le dictaba sus diarios por teléfono al periodista Pat Hackett. Esos diarios luego fueron publicados de manera póstuma y posteriormente recogidos para este documental. Dividida en seis partes, esta producción de la plataforma reconstruye la voz del icónico artista a través de inteligencia artificial para transmitir esas correspondencias y adentrarse así en su vida y obra.

Elenco: Debbie Harry, Julian Schnabel, John Waters, Jerry Hall, David LaChapelle.

Episodios: 6.

Origen: Estados Unidos.

Abstract: The Art of Design

"Adéntrate en las mentes de los diseñadores más innovadores que trabajan en una amplia gama de disciplinas y descubre cómo influye el diseño en nuestras vidas" reza la sinopsis sobre esta serie dirigida por Morgan Neville que ya cuenta con dos temporadas y se adentra en las mentes de diseñadores adelantados que con sus obras moldean la cultura y el futuro.

Elenco: Tinker Hatfield, Platon, Cas Holman, Ian Spalter, Michael Jordan, Tiffany Beers.

Episodios: 14.

Origen: Estados Unidos.

Voir: Una mirada al séptimo arte

"Los productores ejecutivos David Fincher y David Prior presentan una serie de ensayos visuales que rinden homenaje al cine y a la conexión personal existente entre los espectadores y las historias que ven en la gran pantalla. Tanto a través de relatos personales e íntimos como de reflexiones sobre los personajes y el oficio, cada episodio es un recordatorio de por qué el cine ocupa un lugar tan especial en nuestras vidas", reza la sinopsis.

Elenco: Taylor Ramos, Drew McWeeny, Tony Zhou, Sasha Stone, Walter Chaw, Jennifer Yuh Nelson.

Episodios: 6.

Origen: Estados Unidos.

Fuente: IndieHoy