En los últimos días, la plataforma de la N roja invitó a sus suscriptores a disfrutar de tres nuevas propuestas ya disponibles en su catálogo. A prestar atención:

Muertos S.L.

Cuando muere Gonzalo Torregrosa, dueño y fundador de Funeraria Torregrosa, Dámaso Carrillo, su hombre de confianza en la empresa, no duda en que lo mejor para la permanencia del negocio es que él asuma la dirección.

Reparto: Carlos Areces, Lorea Intxausti Oregi, Adriana Torrebejano, Amaia Salamanca, Gerald B. Fillmore.

Episodios: 14.

Origen: España.

Marcada

Una exoficial de policía devota se une a un peligroso cómplice para planear un audaz robo y conseguir el dinero que necesita para la operación de su hija. Uno de los aspectos clave de Marcada es la tensión moral que atraviesa su protagonista: una mujer profundamente religiosa y exintegrante de las fuerzas de seguridad, para quien cometer un crimen representa una fuerte ruptura con sus principios. Sin embargo, la serie evita el tono aleccionador y no juzga a su protagonista, optando por una narrativa más compleja y empática.

Reparto: Lerato Mvelase, Sphamandla Dhludhu, Jabulani Mthembu, Bonko Khoza, Natasha Thahane, Desmond Dube.

Episodios: 6.

Origen: Sudáfrica.

Merlina - temporada 2

Las puertas de Nunca Más vuelven a abrirse, y Merlina lidia con un nuevo director, el asedio de la fama y el debilitamiento de sus poderes psíquicos. La serie centrada en uno de los personajes principales de la familia Addams regresa con más aventuras, más momentos escalofriantes y comedia para disfrutar en familia. Ahora, la protagonista vuelve a la academia Nevermore para desentrañar un misterio acompañada de nuevos personajes.

Reparto: Jenna Ortega, Isaac Ordonez, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán.

Episodios: 4.

Origen: Estados Unidos.

Fuente: IndieHoy