Netflix volvió a encontrar en los thrillers psicológicos una fórmula eficaz para captar al público. Tras el éxito de Entrevías, otra producción española se convirtió en una de las más vistas de la plataforma: El desorden que dejas. La miniserie, basada en la novela de Carlos Montero —creador de Élite— y compuesta por ocho episodios, introduce al espectador desde el primer minuto en un clima inquietante, en el que el misterio se impone y nada es lo que parece.

Ambientada en un instituto de un pueblo gallego, la trama se mueve en dos líneas temporales que se cruzan permanentemente. Allí, dos mujeres se convierten en el eje del relato: Raquel (Inma Cuesta), una profesora que llega como sustituta, y Viruca (Bárbara Lennie), su antecesora, cuya muerte fue catalogada como suicidio aunque los indicios revelan un trasfondo mucho más oscuro.

A partir de su llegada, Raquel se involucra en un complejo entramado de secretos, amenazas y manipulaciones que involucran a colegas y alumnos. Entre ellos se destaca Mauro (Roberto Enríquez), ex esposo de Viruca y docente del instituto, cuya ayuda resulta tan necesaria como sospechosa.

El gran diferencial de El desorden que dejas radica en que sus conflictos no son meros recursos de suspenso: aborda temas como el bullying, las relaciones tóxicas, la presión social y los secretos familiares. Con personajes cargados de matices y una narrativa que avanza como un juego de espejos entre las dos protagonistas, la serie despliega un clima de tensión permanente y convierte cada episodio en una invitación imposible de postergar.