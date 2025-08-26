ChatGPT Plus

Para quienes buscan una opción para ver en casa y no saben por dónde empezar, Netflix suma cada semana nuevos títulos que rápidamente escalan entre las preferencias del público. En esta oportunidad, el gigante del streaming lanzó recientemente cuatro películas que ya se convirtieron en verdaderos éxitos y se posicionan entre las más elegidas por los suscriptores.

Caerás

2025 - Dir: Sherry Hormann

Lilli sospecha del nuevo prometido de su hermana, pero cuando un atractivo desconocido se cruza en su camino, se distrae de repente con su propio deseo.

Reparto: Svenja Jung, Theo Trebs, Thomas Kretschmann, Tijan Marei.

Duración: 103 minutos.

Origen: Alemania.

Soltera, casada, viuda, divorciada 2

2025 - Dir: Ani Alva Helfer

Cuatro amigas emprenden un viaje a la nieve para ayudar a Lorena a enfrentar su miedo al matrimonio. Lorena, Daniela, Connie y Cecilia, ahora en etapas distintas, intentan escapar de las dificultades de sus vidas con un viaje que las conecta con su "yo" del pasado, enfrentándose a heridas de la infancia que aún pesan. En este viaje descubren la fuerza de su amistad y el apoyo incondicional que se brindan para superar sus miedos.

Reparto: Gianella Neyra, Milene Vásquez, Patricia Portocarrero, Katia Condos, Rodrigo Palacios.

Duración: 103 minutos.

Origen: Perú.

Un hombre abandonado

2025 - Dir: Çagri Vila Lostuvali

Tras cumplir condena por el delito que cometió su hermano, un hombre vuelve con su familia y encuentra esperanza y consuelo en el profundo vínculo que establece con su sobrina.

Reparto: Ramazan Demir, Ada Erma, Rahimcan Kapkap, Edip Tepeli, Burcu Cavrar, Ercan Kesal.

Duración: 91 minutos.

Origen: Turquía.

La noche siempre llega

2025 - Dir: Benjamin Caron

La historia sigue a Lynette, una mujer que, ante el desalojo inminente de su familia en una ciudad cada vez más inaccesible, se embarca en una peligrosa odisea nocturna para reunir 25 mil dólares. A lo largo de la travesía, deberá enfrentarse a su pasado y a un entorno hostil para intentar asegurar un futuro para ella y su hermano mayor, Kenny.

Reparto: Vanessa Kirby, Jennifer Jason Leigh, Stephan James, Julia Fox, Randall Park, Michael Kelly y Eli Roth.

Duración: 108 minutos.

Origen: Reino Unido.

Fuente: IndieHoy