En Netflix todo cambia rápido: hay estrenos que logran una semana de furor y enseguida son reemplazados por otros. Pero también existen aquellas producciones que trascienden la novedad inicial y logran mantenerse en el podio gracias al boca a boca, las buenas críticas y propuestas capaces de atrapar a públicos de todas partes del mundo.

Hoy repasamos dos series que no solo debutaron con fuerza, sino que siguen firmes entre lo más visto a nivel global, conquistando a miles de espectadores día tras día.

Rehén

Rehén es un thriller político, creado, dirigido y escrito por Matt Charman, que reúne un interesante elenco para narrar una historia sobre el poder, el terrorismo y las decisiones más difíciles que debe tomar una persona con las más altas responsabilidades.

"La primera ministra británica maneja una tensa relación con la presidenta de Francia y se enfrenta a una elección imposible. En medio de presiones inimaginables, hará lo posible para rescatar a su esposo secuestrado y cumplir con su deber hacia su país. No tiene opciones, pero tampoco cederá" indica la sinopsis.

Suranne Jones, Julie Delpy, Corey Mylchreest y Lucian Msamati protagonizan esta serie de cinco episodios que recibió muy buenas críticas. Desde Empire, donde dijeron que es "una serie excepcional que no decepciona a nadie", pasando por The Guardian, que la describió como "un relato trepidante, apasionante y absorbente".

Dos tumbas

Dos tumbas es una serie creada por Agustín Martínez que narra cómo, dos años después de la desaparición de Verónica y Marta -dos amigas de 16 años- se da por cerrado el caso por falta de pruebas y sospechosos. Es por eso que la abuela de una de las dos jóvenes, Isabel, decide llevar a cabo una investigación al margen de la ley para descubrir la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche.

"Es la historia de venganza de un personaje que pocas veces protagoniza una ficción y que solo podía encontrar su sitio en un lugar como Netflix: una abuela dispuesta a todo para hacer justicia por la pérdida de su nieta", explicó su creador.

Kiti Mánver, Álvaro Morte, Hovik Keuchkerian, Nadia Vilaplana y Joan Solé protagonizan esta serie española de tres episodios que recibió críticas diversas, pues algunos la consideran entretenida pero para nada revolucionaria, y otros directamente la catalogaron como una pérdida de tiempo.

Fuente: IndieHoy