Tal como sucede cada semana, la plataforma de contenidos Netflix invita a sus seguidores a chequear lo disponible en su catálogo.

Dentro de la amplia oferta, existe una gran cantidad de películas basadas en obras literarias que no dejan de llamar la atención. Sorpresivamente, algunos de estos films se basan en novelas argentinas, otros en clásicos del boom latinoamericano, otros en best sellers románticos, libros del Siglo XIX, novedades de Wattpad y más.

La chica salvaje

2022 - Dir. Olivia Newman

“En este thriller basado en la novela de Delia Owens, Kya es una joven que se ha criado sola en los pantanos de Carolina del Norte. Cuando un hombre con el que tenía una relación aparece muerto, ella se convierte en la principal sospechosa“, reza la sinopsis oficial. La película de 2022 fusiona drama, suspenso y thriller con los imponentes paisaje de Luisiana, donde fue rodada.

Reparto: Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson, Michael Hyatt, Sterling Macer Jr., Garret Dillahunt, Ahna O'Reilly, David Strathairn.

Duración: 120 minutos.

Origen: Estados Unidos.

Libro en el que se basa: Where the Crawdads Sing de Delia Owens, publicado en 2018.

Mi lista de deseos

2025 - Dir: Adam Brooks

"A voluntad de su difunta madre, una joven tiene que cumplir los deseos de una lista que escribió en su adolescencia, lo que la lleva a emprender un viaje de autodescubrimiento. En este complejo proceso, se enfrenta a su duelo y encuentra el valor necesario para volver a disfrutar plenamente de la vida", reza la sinopsis oficial de la película que también aborda los secretos que existen en cada familia, la posibilidad de enamorarse cuando uno menos lo espera y el concepto de cumplir los deseos de otra persona como mandato familiar.

Reparto: Sofia Carson, Kyle Allen, Sebastian De Souza, Connie Britton, José Zúñiga, Dario Ladani Sanchez, Federico Rodriguez, Marianne Rendón.

Duración: 123 minutos.

Origen: Estados Unidos.

Libro en el que se basa: Mi lista de deseos de Lori Nelson Spielman, publicado en 2013.

Orgullo y prejuicio

2005 - Dir. Joe Wright

"Las cinco hermanas Bennet han sido criadas por una madre obsesionada por encontrarles marido. Pero una de ellas, Lizzie, inteligente y con carácter, desea una vida con perspectivas más abiertas, un anhelo respaldado por su padre. Cuando el señor Bingley, un soltero rico, y su círculo de sofisticados amigos se instalan en una mansión vecina para pasar el verano, las Bennett se entusiasman con la posibilidad de encontrar pretendientes. En el baile de bienvenida, Lizzie conoce al apuesto y elegante señor Darcy, pero, a primera vista, le parece demasiado orgulloso y arrogante", reza la sinopsis.

Reparto: Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Judi Dench, Donald Sutherland, Brenda Blethyn, Simon Woods, Rosamund Pike, Jena Malone.

Duración: 127 minutos.

Origen: Reino Unido.

Libro en el que se basa: Orgullo y prejuicio de Jane Austen, publicado en 1813.

Los dos hemisferios de Lucca

2025 - Dir. Mariana Chenillo

"Cuenta la historia de Lucca, un niño con parálisis cerebral de cuarto grado que le produce múltiples episodios de epilepsia, y la lucha de su familia", reza la sinopsis. Ante el diagnóstico, su madre comenzó a buscar formas de que su hijo viva mejor, aunque los pronósticos de los médicos eran desalentadores. Al conocer un tratamiento experimental, y con los ahorros ya agotados, en 2017 viajó a India para conocer al médico Rajah Kumar, creador del Cytotron, una tecnología que cambió la vida de su hijo de manera drástica.

Reparto: Bárbara Mori, Julián Aguilar Tello, Juan Pablo Medina, Ari Brickman, Danish Husain, Paloma Alvamar.

Duración: 96 minutos.

Origen: México.

Libro en el que se basa: Los dos hemisferios de Lucca de Bárbara Anderson, publicado en 2024.

Mala influencia

2025 - Dir. Chloé Wallace

"Reese Russell disfruta de la vida perfecta, pero todo se complica cuando comienzan a suceder una serie de sucesos extraños a su alrededor y empieza a recibir amenazas anónimas. Su padre, Bruce, debe buscarle un trabajo al joven criminal Eros Douglas y decide encargarle la protección de su hija. Así, el temido Eros se convierte en el nuevo guardaespaldas de la inocente Reese. Ambos pertenecen a mundos muy diferentes, pero cuando están juntos sienten una química especial. ¿Habrá sido una buena idea juntarlos?", reza la sinopsis.

Reparto: Alberto Olmo, Eléa Rochera, Enrique Arce, Selam Ortega, Mirela Balic, Mar Isern, Clara Chain, Sara Ariño, Fer Fraga.

Duración: 106 minutos.

Origen: España.

Libro en el que se basa: Una historia romántica de Wattpad escrita -o firmada- por Teenspirit, una autora valenciana anónima.

La tumba de las luciérnagas

1988 - Dir. Isao Takahata

"Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, Seita y su hermana pequeña Setsuko quedan huérfanos durante un ataque aéreo en Kobe, Japón. Refugiados en un búnker y con sus raciones de comida agotadas, ambos lucharán por sobrevivir en medio de la hostilidad", reza la sinopsis de esta película animada. El film logró gran notoriedad por su crudeza y su crítica implacable a la guerra.

Reparto: Tsutomo Tatsumi, Ayano Shiraishi, Akemi Yamaguchi, Yoshiko Shinohara, Hiroshi Kawaguchi.

Duración: 93 minutos.

Origen: Japón.

Libro en el que se basa: La tumba de las luciérnagas de Akiyuki Nosaka, publicado en 1967.

La habitación de al lado

2024 - Dir. Pedro Almodóvar

"Dos viejas amigas -ambas escritoras- se reencuentran cuando una se entera que la otra está atravesando un tratamiento de cáncer. La cercanía con el fin de la vida las une y las lleva a hacer un viaje que no tendrá retorno pero que será clave para cada una", reza la sinopsis. Este es el primer largometraje de Almodóvar en inglés y en él despliega temas como la eutanasia, el amor en la posmodernidad, la importancia de la amistad entre las mujeres y los diferentes abordajes filosóficos sobre la vida y la muerte.

Reparto: Julianne Moore, Tilda Swinton, John Turturro, Alessandro Nivola, Juan Diego Botto, Raúl Arévalo.

Duración: 106 minutos.

Origen: España.

Libro en el que se basa: Cuál es tu tormento de Sigrid Nuñez, publicado en 2021.

Pedro Páramo

2024 - Dir. Rodrigo Prieto

"Un hombre busca a su padre, Pedro Páramo, en un pueblo condenado por la violencia y la furia de un amor frustrado", reza la sinopsis de esta película de época que Netflix presenta como "un tributo al amor, uno tan poderoso como macabro, capaz de hundir al pueblo entero de Comala y a todos sus habitantes con él".

Reparto: Manuel García-Rulfo, Tenoch Huerta, Ilse Salas, Mayra Batalla, Dolores Heredia, Noé Hernández, Roberto Sosa.

Duración: 123 minutos.

Origen: México.

Libro en el que se basa: Pedro Páramo de Juan Rulfo, publicado en 1955.

Llámame por tu nombre

2017 - Dir. Luca Guadagnino

"Esta historia fugaz pero super intensa de amor entre un adolescente y un adulto recorre los recovecos del sexo, la cultura y los juegos de seducción", reza la sinopsis. Muy pausadamente, con un timing perfecto, Guadagnino nos hace parte de esta aventura revestida de lo prohibido que propone el autodescubrimiento a partir del otro.

Reparto: Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel.

Duración: 130 minutos.

Origen: Italia.

Libro en el que se basa: Call Me By Your Name de André Aciman, publicado en 2007.

Elena sabe

2023 - Dir. Anahí Berneri

"Elena busca al responsable de la repentina muerte de su hija. Ante la falta de respuestas de las autoridades, es ella quien encarna la investigación, pese a su avanzada enfermedad. Emprende un difícil viaje en tren desde los suburbios hacia la Capital, buscando ayuda familiar. Sus inevitables recuerdos de madre la confrontarán con una inesperada revelación", reza la sinopsis oficial del film que cuenta con una fabulosa actuación de Mercedes Morán interpretando a una mujer que padece Párkinson terminal.

Reparto: Mercedes Morán, Érica Rivas, Mercedes Scapola, Miranda de la Serna, Marcos Montes, Marcos Ferrante.

Duración: 100 minutos.

Origen: Argentina.

Libro en el que se basa: Elena sabe de Claudia Piñeiro, publicado en 2007.

Fuente: IndieHoy