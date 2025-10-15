Nuevamente la popular plataforma Netflix, volvió a sumar novedades en su catálogo y así lo comunicó a sus fanáticos.

Limpia (película)

2025 - Dir: Dominga Sotomayor

Narra la historia de la intensa relación entre Estela, una trabajadora doméstica, y la niña de seis años a la que cuida día y noche. A medida que su vínculo se hace más estrecho, construyen un mundo secreto y dependiente que las llevará a un resultado inevitable.

Reparto: María Paz Grandjean, Rosa Puga Vittini, Ignacia Baeza, Benjamin Westfall.

Origen: Chile.

Reclutas (serie)

Ambientada en el duro e impredecible mundo del Cuerpo de Marines de Estados Unidos de 1990, cuando el ejército todavía no admitía a personas gay, sigue a Cameron Cope, un joven sin rumbo que aún no ha salido del armario, y a su mejor amigo Ray McAffey, heterosexual e hijo de un marine condecorado. Juntos, tendrán que lidiar con las minas —tanto literales como metafóricas— del campo de entrenamiento, donde forjarán lazos inesperados y descubrirán su verdadero yo en un lugar que les exige más de lo que creían poder dar.

Reparto: Miles Heizer, Liam Oh, Vera Farmiga, Kieron Moore.

Origen: Estados Unidos.

Plan de resurrección (serie)

Dos madres destrozadas resucitan al cabecilla de una red de estafas para vengar a sus hijas, pero, a medida que la dolorosa verdad sale a la luz, la justicia les da esquinazo.

Reparto: Shu Qi, Angelica Lee, Meng-Po Fu, Alyssa Chia.

Origen: Taiwán.

Fuente: IndieHoy