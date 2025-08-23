Netflix estrenó recientemente Rehén, una nueva miniserie británica de solo cinco episodios que rápidamente se convirtió en uno de los contenidos más vistos del mes. Con una trama atrapante, actuaciones destacadas y una duración ideal para maratonear, la producción ha capturado la atención del público y la crítica.

Creada por Matt Charman, guionista nominado al Oscar por Bridge of Spies, la serie desarrolla un thriller político cargado de tensión y decisiones imposibles. Cada capítulo, de entre 38 y 46 minutos, mantiene el ritmo justo para sostener el interés sin estirar la historia.

La trama se centra en dos líderes mundiales: la primera ministra británica, interpretada por Suranne Jones, y la presidenta de Francia, a cargo de Julie Delpy. Ambas quedan involucradas en una crisis internacional cuando el esposo de la mandataria británica es secuestrado durante una cumbre diplomática. A partir de ese momento, Rehén plantea un dilema moral y político: ¿Qué están dispuestas a sacrificar para proteger a sus seres queridos sin poner en riesgo la seguridad de millones? Cada episodio intensifica la tensión y sorprende con giros inesperados.

El elenco se completa con Ashley Thomas, Corey Mylchreest y Jehnny Beth, quienes aportan solidez dramática a una historia sin momentos flojos. La dirección de Isabelle Sieb y Amy Neil asegura un ritmo sostenido y efectivo. La serie recibió elogios de la crítica internacional y del público, consolidándose rápidamente entre lo más visto en Netflix. Las redes sociales se llenaron de comentarios que la califican como “imperdible”, destacando tanto su guion como las actuaciones de sus protagonistas.

Para quienes buscan una serie corta, intensa y diferente, Rehén se presenta como la opción ideal: un relato con peso, personajes complejos y un conflicto que mantiene al espectador pensando incluso después de los créditos finales.