Nicolás Descalzo: "Estamos en la Argentina pendular en donde siempre volvemos a empezar"

Del 8 al 11 de octubre, Rawson es sede de un evento cultural y social imperdible, la XVI edición de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro. En este contexto autores locales y nacionales presentan sus libros y en este caso puntual, el joven Nicolás Descalzo compartirá su más reciente publicación.

Se trata de “Camino al encuentro”, en donde el autor “propone una cultura del diálogo frente a los discursos del odio, una ética del cuidado en la era de la destrucción, una cultura solidaria donde prevalece la fragmentación y el individualismo, una argamasa constructiva para la casa común: un camino de encuentro”, explicó un texto de la editorial a cargo.

En contacto telefónico con Adrián Tejada en “Compacto 13”, Descalzo comenzó diciendo: “El libro que vamos a presentar es ‘Camino al encuentro’, con un fuerte mensaje del Papa Francisco. No lo digo en términos religiosos, sino como una persona que llevó la argentinidad al mundo en un momento que, para salir de la situación de violencia, hay que hablar. La publicación habla de la justicia social, del diálogo, de la equidad, la educación como un gran motor para avanzar”, comenzó diciendo el entrevistado.

Acerca de a instrucción y capacitación el autor aseguró: “La educación ya no genera ciudadanos críticos y el trabajo no es el que queremos sino el que nos toca para sobrevivir. También el diálogo intergeneracional. No tomamos noción del impacto que tuvo y tendrá Jorge Bergoglio. Fui seleccionado entre jóvenes de todo el mundo para estar con el Papa quien dio un mensaje claro, de bondad, de escucha. Él miraba con simpleza todo lo que ocurría y hablaba de la ‘casa común’, de la compresión, debemos entender que el planeta tierra es nuestra casa más colectiva. En este encuentro Francisco compartía las enseñanzas que difundimos en este libro”.

“Este fue una década de frustración y de desencuentro y, como jóvenes tenemos que desear años de vocación y asumir responsabilidades en lo público, es decir, para hacer política tiene que haber cultura de servicio. Nos debemos dar un entendimiento de que tenemos verdades relativas”, comentó el escritor.

“Es importante volver a las agendas locales, a la proximidad con los vecinos, ahí encontramos el quehacer cotidiano para encontrar temas que son de la mayoría. Buscar en nuestra cercanía lo que pasa a través del dialogo. Estamos en la Argentina pendular en donde siempre volvemos a empezar. Acá pasa en un mes lo que en otros países tarda meses o años. El país pueda tener políticas de Estado y tenemos la necesidad de renovar ideas y personas para una vida sana institucional. Hay que buscar cómo mejorar el día a día y pensar a la Argentina grande otra vez", cerró Nicolás con Canal 13 San Juan.

El Dato

Presentación de Nicolás Descalzo

Sábado 11 de octubre a las 19 horas.

Espacio Centro de Convenciones.