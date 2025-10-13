Nuevas series y películas en Netflix
La plataforma anunció novedades en su catálogo para el décimo mes del año.
Tal como sucede a menudo, las plataformas de contenido dieron a conocer sus estrenos como es el caso de Netflix que confirmó algunos esperadas y exitosas novedades.
La mujer del camarote 10 (película)
2025 - Dir: Simon Stone
Mientras navega en un yate de lujo por una asignación laboral, una periodista ve cómo lanzan a alguien por la borda a mitad de la noche. Sin embargo, no faltan pasajeros ni miembros de la tripulación. A pesar de que nadie le cree, ella está decidida a investigar…, aunque eso la ponga en peligro. Basada en la exitosa novela homónima de Ruth Ware.
Reparto: Keira Knightley, Guy Pearce, Hannah Waddingham, David Ajala.
Origen: Estados Unidos.
Caramelo (película)
2025 - Dir: Diego Freitas
Tras recibir un diagnóstico que cambiará su vida, un prometedor chef halla consuelo, risa y esperanza gracias a la inesperada compañía de un amigo de cuatro patas.
Reparto: Rafael Vitti, Amendoim, Arianne Botelho, Kelzy Ecard.
Origen: Brasil.
Verdaderamente aterrador (serie)
Esta es una serie paranormal sobre apariciones reales, documentadas por quienes las sobrevivieron. La tira se adentra en dos historias sobrenaturales a lo largo de sus cinco episodios.
Reparto: Documental.
Origen: Estados Unidos.
Néro (serie)
En la Francia de 1504, Néro, un asesino frío y despiadado, se encuentra inesperadamente con Perla, la hija que abandonó al nacer. Perseguidos por fuerzas siniestras, ambos emprenden un viaje plagado de peligros acompañados por un grupo tan dispar como imprevisible. A lo largo del camino, Néro debe enfrentarse a sí mismo y decidir si se aferra a la venganza o se atreve a buscar la redención.
Reparto: Pio Marmaï, Alice Isaaz, Olivier Gourmet, Louis-Do de Lencquesaing, Camille Razat.
Origen: Francia.
Fuente: IndieHoy