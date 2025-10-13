Tal como sucede a menudo, las plataformas de contenido dieron a conocer sus estrenos como es el caso de Netflix que confirmó algunos esperadas y exitosas novedades.

La mujer del camarote 10 (película)

2025 - Dir: Simon Stone

Mientras navega en un yate de lujo por una asignación laboral, una periodista ve cómo lanzan a alguien por la borda a mitad de la noche. Sin embargo, no faltan pasajeros ni miembros de la tripulación. A pesar de que nadie le cree, ella está decidida a investigar…, aunque eso la ponga en peligro. Basada en la exitosa novela homónima de Ruth Ware.

Reparto: Keira Knightley, Guy Pearce, Hannah Waddingham, David Ajala.

Origen: Estados Unidos.

Caramelo (película)

2025 - Dir: Diego Freitas

Tras recibir un diagnóstico que cambiará su vida, un prometedor chef halla consuelo, risa y esperanza gracias a la inesperada compañía de un amigo de cuatro patas.

Reparto: Rafael Vitti, Amendoim, Arianne Botelho, Kelzy Ecard.

Origen: Brasil.

Verdaderamente aterrador (serie)

Esta es una serie paranormal sobre apariciones reales, documentadas por quienes las sobrevivieron. La tira se adentra en dos historias sobrenaturales a lo largo de sus cinco episodios.

Reparto: Documental.

Origen: Estados Unidos.

Néro (serie)

En la Francia de 1504, Néro, un asesino frío y despiadado, se encuentra inesperadamente con Perla, la hija que abandonó al nacer. Perseguidos por fuerzas siniestras, ambos emprenden un viaje plagado de peligros acompañados por un grupo tan dispar como imprevisible. A lo largo del camino, Néro debe enfrentarse a sí mismo y decidir si se aferra a la venganza o se atreve a buscar la redención.

Reparto: Pio Marmaï, Alice Isaaz, Olivier Gourmet, Louis-Do de Lencquesaing, Camille Razat.

Origen: Francia.

Fuente: IndieHoy