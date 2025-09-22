Paramount+ anunció el estreno de Ozzy: No Escape From Now, un documental que se ha convertido en el conmovedor retrato póstumo de los últimos años de Ozzy Osbourne este próximo 7 de octubre. Lo que inicialmente se concibió como un proyecto más, se transformó en una crónica definitiva de los seis años finales en la vida del icónico vocalista de Black Sabbath, tras su fallecimiento el pasado 22 de julio.

Dirigido por Tania Alexander, el filme ofrece una mirada cruda y honesta a los desafíos de la vida de Osbourne, combinando entrevistas con su esposa Sharon y sus hijos Aimee, Jack y Kelly. La producción no solo documenta la preparación para su último concierto en Birmingham, apenas tres semanas antes de su muerte, sino que también ahonda en sus luchas personales y de salud. El documental revela a un Ozzy vulnerable, que confiesa: “Lo que pasa con envejecer es que antes tomaba pastillas por diversión, ahora las tomo para sobrevivir”.

El tráiler adelanta momentos clave, como la caída de 2019 que lo obligó a cancelar shows y sus posteriores cirugías. El metraje lo muestra lidiando con el Parkinson, revelando a un ser humano frágil más allá de la figura del "Príncipe de las Tinieblas".

El documental también presenta imágenes exclusivas del artista grabando sus últimos álbumes de estudio, Ordinary Man (2020) y Patient Number 9 (2022), junto a colaboradores como el baterista Chad Smith y el productor Andrew Watt.

En el tráiler, Ozzy reflexiona sobre su último show, afirmando: "Si voy a ir ahí, quiero ser el Ozzy de siempre". Esas palabras cobran un peso especial al saber que, poco después de esa presentación histórica, el legendario rockero dejaría este mundo, regalándonos una última mirada a su vida.