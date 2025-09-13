Pablo Flores Torres: «Sería muy loco que ‘Alberdi’ se presente en el Teatro Sarmiento»

Esta semana, el arte ocupó la pantalla de Canal 13 San Juan de la mano de Pablo Flores Torres, un reconocido director nacido en San Juan, reconocido con el Premio GEA por la dirección de Deolinda, el musical de la Difunta Correa.

En contacto con Adrián Tejada, el artista se refirió a ‘Alberdi, el Musical’, su más reciente producción que narra la historia biográfica de Juan Bautista Alberdi, con un enfoque moderno en lo musical que combina el dinamismo del rap con ritmos y sonidos del folclore nacional argentino.

La obra recorre su vida desde su llegada a Buenos Aires, pasando por los momentos clave de su trayectoria, hasta su retorno del exilio, destacando el inmenso legado que dejó en nuestro país. El musical destaca por la fluidez con la que se cuenta la historia de Juan Bautista Alberdi.

Acerca de la puesta, el entrevistado comentó: “Ahora tenemos la temporada que inicia en octubre en Capital Federal, pero la idea es que podamos llevar la propuesta a alguna de las salas más imponente que tengamos en nuestra hermosa ciudad de San Juan”, aseguró.

Luego sumó: "Sería muy loco que el musical Alberdi se presente en el Teatro Sarmiento, creo que sería divertido, lo usaríamos en redes sociales, porque estos dos hombrres eran amigos y rivales a la vez. Sería para mí algo fantástico, poder llevar la obra a San Juan para que todos conozcamos esa parte de la historia argentina que, generalmente siempre llega a cuando nos independizamos, al 1810. A partir de ahí, nos quedamos con la primera generación de próceres, pero existe una segunda generación, en las que se formó Sarmiento que es toda esta historia que se cuenta en este musical”.

La producción incluye un diseño de vestuario que recrea cada etapa de su vida. Las canciones combinan emoción y ritmo, conectando con el público de manera inmediata. Además, la obra resalta no solo la importancia de Alberdi, sino también de otras figuras históricas, cuyas contribuciones serán reveladas en un contexto más claro y significativo.



FICHA TÉCNICA.

Autor e Idea Original: Pablo Flores Torres.

Música Original: Pablo Flores Torres.

Revisión de Letras: Fina Insua.

Producción General: QCS Producciones - Formarte Producciones

Coordinación de Producción: Lelé Montero.

Asistente de Producción: Lourdes Trohavcic – Benji Nicosia

Dirección y Puesta Coreográfica: Pablo Flores Torres y Fina Insua.

Jefa de Escenario: Yamile Martínez.

Dirección General: Pablo Flores Torres.