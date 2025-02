Patricia Vizcaíno, la tanguera local que conquistó Baradero

En el programa de las mañanas de Canal 13 San Juan, Ricardo Rodríguez recibió a Patricia Vizcaíno, la sanjuanina que se quedó con el primer puesto, en la categoría solista vocal tango, del Pre Baradero, festival que lleva 50 años difundiendo la cultura nacional.

Invitada al estudio de “Buen día Día”, la artista comentó: “Si Dios quiere voy a estar compartiendo el escenario el mismo día que lo haga Luciano Pereyra y otros artistas. Somos muchos artistas que la estamos remando, porque ya estamos por viajar y aún no tenemos nada seguro, pero no dudo que vamos a tener apoyo junto con las cosas que hicimos a pulmón para llegar a Baradero Hicimos sorteos, rifas y con eso pagar el alojamiento y la comida. La provincia nos dio el transporte gracias a Eduardo Varela”.

Luego Patricia sumó: “En esta oportunidad no viajé con mis músicos porque no permitieron que los intérpretes de tanto fuéramos acompañados, solo con pistas pero no conozco la razón. Todo salió muy lindo porque esto a nivel nacional es muy groso”.

“Lo que vivimos la semana pasada en forma personal y con la delegación fue hermoso. Yo soy la más grande de todos, había decidido no participar de más certámenes porque desde los treinta y pico de años que me comencé a presentar. En el 2014 fui finalista entre los participantes de todo el país y acá en San Juan ni se enteraron porque tenes que llegar con la medalla y ahí decidí no participar más".

Un nuevo desafío

Sobre esta nueva oportunidad artística, Vizcaíno explicó: “Ahora me convocaron las chicas delegadas del Pre Baradero que hace años no se hace en San Juan porque no tiene sede; la representante de este grupo también forma parte de un grupo de jóvenes investigadores del folclore, llamada Celina Aguilera comenzó a moverse para quela provincia tuviera una sede y fue Pocito el municipio que aceptó. Fuimos 7 rubros y volvimos con dos primeros puestos, un segundo puesto y una pareja de tango tradicional con un tercer puesto y yo, con el primer puesto”.

Para cerrar, la cantante explicó con qué canciones conquistó al jurado: “Cante dos temas y me enteré al otro día de los resultados y me largué a llorar por la emoción. Un juez me dio una devolución impresionante, además resaltó que no canté los temas que muchos habían elegido. Yo elegí ‘Acompañada y sola’ y ‘El último escalón’”, también llevo ‘Como dos extraños’", finalizó la ganadora.