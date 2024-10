Paul McCartney arrancó la gira en Sudamérica

Ya no queda nada para que Paul McCartney llegue a Argentina. Será este 5 y 6 de octubre cuando el estadio de River Plate se prepare para una noche única. El turno de Córdoba será el 23 de octubre.

En la noche del martes, el músico debutó en Sudamérica, más precisamente en Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, donde interpretó una lista de canciones extensa que muy probablemente se replique durante sus shows en el país.

El exBeatle tocó un total de 37 canciones, entre temas clásicos de los Fab Four, algunos de su etapa junto a Wings y algunos pocos de su carrera solista. De alguna manera, el recital se sintió más como una celebración de su trayectoria que una actualización de su nuevo catálogo de canciones, informó IndieHoy.

Las canciones que sonaron

McCartney abrió la noche con “A Hard Day’s Night” y continuó intercalando entre canciones de los Beatles y Wings. Así pasaron “Junior’s Farm”, “Letting Go”, “She’s a Woman”, “Got to Get You Into My Life”, “Let Me Roll It”, “I’ve Just Seen a Face”, “Love Me Do”, “Blackbird”, “Something”, “Jet”, “Band on the Run”, “Let It Be” y más.

Por si esto fuera poco, el artista estrenó por primera vez en vivo “Now And Then”, la última canción de The Beatles publicada en noviembre del 2023. Este tema se realizó a partir de un demo incompleto que John Lennon le dejó a Yoko Ono antes de morir.

Por otro lado, Paul tocó “In Spite Of All The Danger”, una de las primeras canciones del grupo antes de llamarse The Beatles, cuando se presentaban bajo el nombre de The Quarrymen.

McCartney interpretó “I’ve Got a Feeling” con Lennon en pantalla cantando su parte, “Helter Skelter” y la tríada que cierra el disco Abbey Road: “Golden Slumbers”, “Carry That Weight” y “The End”, con su icónica frase “and in the end/ the love you take/ is equal to the love you make”.

Lista completa de temas

A Hard Day’s Night (The Beatles)

Junior’s Farm (Wings)

Letting Go (Wings)

She’s a Woman (The Beatles)

Got to Get You Into My Life (The Beatles)

Come On to Me (The Beatles)

Let Me Roll It (Wings) (con estracto de «Foxey Lady» de Jimi Hendrix)

Getting Better (The Beatles)

Let ‘Em Im (Wings)

My Valentine (dedicada a su esposa Nancy)

Nineteen Hundred and Eighty-Five (Wings)

Maybe I’m Amazed

I’ve Just Seen a Face (The Beatles)

In Spite of All the Danger (The Quarrymen)

Love Me Do (The Beatles)

Dance Tonight

Blackbird (The Beatles)

Here Today (dedicada a John Lennon)

Now and Then (The Beatles)

New

Lady Madonna (The Beatles)

Jet (Wings)

Being for the Benefit of Mr. Kite! (The Beatles)

Something (The Beatles) (dedicada a George Harrison

Ob-La-Di, Ob-La-Da (The Beatles)

Band on the Run (Wings)

Get Back (The Beatles)

Let It Be (The Beatles)

Live and Let Die (Wings)

Hey Jude (The Beatles)

I’ve Got a Feeling (The Beatles)

Birthday (The Beatles)

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise) (The Beatles)

Helter Skelter (The Beatles)

Golden Slumbers (The Beatles)

Carry That Weight (The Beatles)

The End (The Beatles)