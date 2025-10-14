Paula Nápoli: «Tenemos una feria diferente, inclusiva, la más grande de San Juan»

En la antesala de una de las fechas más importantes del calendario, la provincia se prepara para recibir una nueva edición de la Feria AND-ARTE, el evento de emprendedores más grande y con mayor énfasis inclusivo de San Juan.

Paula Nápoli, directora del centro de día y organizadora del encuentro, visitó los estudios de Canal 13 San Juan para adelantar los detalles de esta cita imperdible que, desde hace seis años, se consolidó como un motor de visibilidad y desarrollo.

Entrevistada por Romina González y Gustavo Martínez, la invitada comentó: “En esta oportunidad la feria será el viernes 17 de octubre y la idea es que siempre se sumen instituciones con personas con discapacidad para que ellos puedan ir ya que dependen del transporte y en la previa del Día de la Madre".

“Este es el primer año que nos animamos a dos ferias por pedido de los emprendedores. Es una feria diferente, inclusiva, la más grande de San Juan desde hace casi 7 años. Comenzamos en la Plaza de la Joroba y en los últimos años la hacemos en el Auditorio Juan Victoria”.

Luego sumó: “Este año tendremos 110 emprendedores más doce emprendimientos propios de la institución. Siempre agradezco a Rolando García Gómez que siempre nos recibe en ese lugar que está cada vez más lindo".

“La feria surge con la idea de poder abrir la institución para que no solo consuman los productos los padres y los familiares de los chicos, sino que la sociedad pueda conocer lo que ellos son capaces de hacer y que ellos puedan tener una retribución económica que realizan. La feria surge también para que la institución sume fondos, somos privados, estamos intentando ser reconocidos por el Ministerio de Educación educamos desde otro lugar. Poder compartir con una persona con discapacidad es otro vivencia.”, explicó Nápoli en su visita al canal.

Reconocida por el Concejo Deliberante de la Capital como un evento de interés, AND-ARTE nació con el firme propósito de mostrar el talento y el arduo trabajo de jóvenes emprendedores, haciendo especial foco en la inclusión de personas con discapacidad, quienes son las verdaderas protagonistas del espacio.

Más que una feria, un espacio de encuentro

La propuesta de AND-ARTE va mucho más allá de la simple comercialización. Es un verdadero espacio de inclusión, encuentro y aprendizaje mutuo, donde la diversidad se celebra como un valor fundamental.

El evento busca cumplir varios objetivos clave: fortalecer la inclusión y la participación ciudadana, promover la comercialización de productos diversos y, centralmente, visibilizar el talento y las capacidades de las personas con discapacidad, posicionándolas como actores económicos y creativos.

La feria se presenta como una oportunidad ideal para que la comunidad encuentre regalos únicos y originales para el Día de la Madre, apoyando de forma directa la economía local y social.

Fecha y lugar: Entrada libre y gratuita

La cita para disfrutar de la vasta propuesta de emprendedores, diseñadores, artesanos y gastronomía será este viernes 17 de octubre, de 18:00 a 00:00 horas, en los pintorescos Jardines del Auditorio Juan Victoria.

La organización recuerda que la entrada es libre y gratuita, invitando a toda la comunidad sanjuanina a sumarse a esta celebración del talento y la diversidad.