Este 25 de mayo, quien decida quedarse en casa tendrá la posibilidad de disfrutar de las novedades de Netflix. Historias variadas y no menos interesantes para ver desde el sillón en este frío otoño.

La calle del terror: La reina del baile

2025 - Dir: Matt Palmer

"El baile de graduación de Shadyside está a la vuelta de la esquina, y a las chicas populares solo les importa una cosa: llevarse la corona. Pero cuando las candidatas empiezan a desaparecer, una de ellas, que es la marginada de la escuela, descubre que le espera una noche de fiesta terrorífica", reza la sinopsis oficial. Como una suerte de revisión del clásico del slasher Prom Queen, esta nueva entrega de La calle del terror se centra en la noche de graduación, aunque recurre al recurso del found footage.

Elenco: India Fowler, Suzanna Son, Fina Strazza, Chris Klein, David Iacono, Ella Rubin, Ariana Greenblatt, Lili Taylor, Katherine Waterston.

Duración: 88 minutos.

Origen: Estados Unidos.

Thunderbirds: La élite de la fuerza aérea de EEUU

2025 - Dir. Matt Wilcox

"Los Thunderbirds, pilotos de élite de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, demuestran una excepcional habilidad, confianza y valentía durante un entrenamiento de alto riesgo", reza la sinopsis de este documental que muestra una mirada al interior del escuadrón.

Elenco: documental.

Duración: 91 minutos.

Origen: Estados Unidos.

Fuera de pista 2

2025 - Dir. Mårten Klingberg

"Ahora que Lisa ya no bebe y lleva una vida familiar con su hija Elvira y su novio Anders, se propone participar con su hermano Daniel en Vätternrundan, una carrera ciclista de 315 km. Pero cuando Daniel se entera de que Klara, su mujer, quiere el divorcio, cambia de idea y decide participar en la carrera con ella. Lisa, por su parte, no tiene claro si comprar una casa y casarse con Anders porque cree que no está a la altura. Mientras Daniel y Klara intentan salvar su relación, Lisa comienza a tontear con un antiguo novio. Se vienen curvas para las dos parejas, y no solo metafóricamente...", reza la sinopsis.

Elenco: Katia Winter, Fredrik Hallgren, Rakel Wärmländer, Ulf Stenberg, Alexander Karim, Sten Ljunggren, Sara Chaanhing Kennedy.

Duración: 96 minutos.

Origen: Suecia.

Un matrimonio mortal en Carolina del Norte

2025 - Dir. Jessica Burgess, Jenny Popplewell

"Este documental de true crime indaga en la misteriosa y escalofriante muerte de Jason Corbett, a través de los testimonios de su esposa e hijos", reza la sinopsis. Corbett fue asesinado en 2015 en Carolina del Norte y los hechos relacionaron su muerte con una disputa contra su esposa y su suegro. Este film intenta dilucidar los aspectos de este caso que quedaron en las sombras y que se dispararon con una perturbadora llamada al 911.

Duración: 102 minutos.

Origen: Estados Unidos.

Extraterritorial

2025 - Dir. Christian Zübert

"Sara Wulf, exsoldado de las Fuerzas Especiales que sirvió en Afganistán, cambia de rumbo al dirigirse al Consulado General de Estados Unidos en Frankfurt para obtener una visa de trabajo, pues ella y su hijo, Josh, planean mudarse allí. Pero algo sucede. Estando en el consulado Josh desaparece sin dejar rastro, pero los funcionarios del edificio juran que el niño nunca estuvo allí. Mientras es entrevistada por el oficial de seguridad regional y el sargento Donovan, Sara comienza a sospechar que hay una conspiración en marcha. Para descubrirla y encontrar a su hijo a toda costa, debe usar todo su entrenamiento militar para abrirse paso a través del laberíntico edificio del consulado y superar a sus adversarios", reza la sinopsis.

Elenco: Jeanne Goursaud, Dougray Scott, Lera Abova, Kayode Akinyemi, Annabelle Mandeng, Rickson Guy da Silva.

Duración: 109 minutos.

Origen: Alemania.

Fuente: IndieHoy