Pelo Merelo: «Hay que trabajar sobre el amor»

Este viernes en la previa del fin de semana, el programa “Mira quién habla” se comunicó directamente con Mendoza para hablar con Pelo Merelo.

El cantautor nacido en la vecina provincia se refirió a su espectáculo musical y nuevo libro al decir: “Es una alegría de estar en contacto con ustedes. Mañana llegamos a San Juan con nuestro grupo y vamos a presentar un espectáculo llamado ‘Canción y Canto’. En ese marco voy a presentar además mi libro que lleva el mismo nombre. La agrupación está integrada por Gabriela Fernández en voz, Daniel Morcos en piano y percusión, Facundo Merelo en guitarra, voz y coros y yo con los recitados”, detalló el entrevistado.

El espectáculo será este 13 de septiembre a las 22 horas en el centro cultural Primera Estrella (Calle 12, entre Ruta 40 y Mendoza, Pocito) Luego sumó: “Este libro recopila esta espectáculo nuevo con cinco capítulos, el primero ‘Canción y Canto ’ que es conceptual y tiene como eje el amor en todas sus formas. Temática importante para hablar hoy, es una interpelación sobre qué somos capaces de darle al amor. Hay que trabajar sobre el amor”, comentó Merelo resaltando además los capítulos “Sueños de agua”, “Un viento incontenible” y “Recuerdos en la brisa” que también tendrán su espacio destacado en este espectáculo imperdible.

El entrevistado además contó que luego de presentar su show “Canción y canto”, la gente le pedía los poemas y de ahí, surgió la idea de crear el libro: “Llamé a un editor y le conté la situación y salió en pocos días. Este libro es fruto del espectáculo”, cerró Pelo desde Mendoza.

El Dato

“Canción y Canto”

Sábado 13 de septiembre a las 22 horas

Primera Estrella (Calle 12, entre Ruta 40 y Mendoza, Pocito)