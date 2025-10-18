Picnic con Mamá: una propuesta imperdible en el Conte Grand

Este sábado 18 de octubre, el Centro Cultural Conte Grand se transformará en el escenario ideal para una celebración diferente, pensada para agasajar a las madres. Bajo la consigna "Picnic con Mamá", el espacio ofrecerá una jornada vespertina que combina gastronomía, diseño local y entretenimiento, con entrada libre y gratuita.

La cita es de 18 a 22 horas y promete una experiencia de "picnic urbano" en pleno corazón de la ciudad. La propuesta invita a la comunidad a disfrutar en un entorno festivo y cómodo. Para garantizar el confort de todos los asistentes, se han dispuesto dos áreas clave: un sector techado en la nave principal, ideal para quienes busquen un ambiente más fresco, y el tradicional balcón sobre calle San Luis, acondicionado para el disfrute al aire libre.

Talento local y espíritu comunitario

El evento no solo será un punto de encuentro familiar, sino también una plataforma de impulso a la economía creativa local. Una variada feria de emprendedores exhibirá y pondrá a la venta sus creaciones, ofreciendo opciones únicas para regalos o simplemente para apoyar el talento de la región.

El espíritu festivo se completará con sorteos con premios gentileza de los propios expositores, reforzando el carácter comunitario de la celebración.

Música, sabores y mates al atardecer

La banda sonora del picnic estará a cargo de música en vivo y un DJ set, que acompañarán la caída del sol con un ambiente distendido.

En cuanto a la propuesta gastronómica, la feria contará con diversas opciones de comidas y bebidas pensadas para compartir en familia. Además, se invita a los asistentes a sumarse al ritual local llevando su propio mate y mantita, para un auténtico atardecer de picnic.

“Picnic con Mamá” se posiciona así como la alternativa perfecta y accesible para pasar una tarde inolvidable, celebrar el amor de madre y compartir un momento especial con amigas y seres queridos. La entrada es libre y gratuita.