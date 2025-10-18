Este sábado 18 de octubre, el Centro Cultural Conte Grand se transformará en el escenario ideal para una celebración diferente, pensada para agasajar a las madres. Bajo la consigna "Picnic con Mamá", el espacio ofrecerá una jornada vespertina que combina gastronomía, diseño local y entretenimiento, con entrada libre y gratuita.

La cita es de 18 a 22 horas y promete una experiencia de "picnic urbano" en pleno corazón de la ciudad. La propuesta invita a la comunidad a disfrutar en un entorno festivo y cómodo. Para garantizar el confort de todos los asistentes, se han dispuesto dos áreas clave: un sector techado en la nave principal, ideal para quienes busquen un ambiente más fresco, y el tradicional balcón sobre calle San Luis, acondicionado para el disfrute al aire libre.

Talento local y espíritu comunitario

El evento no solo será un punto de encuentro familiar, sino también una plataforma de impulso a la economía creativa local. Una variada feria de emprendedores exhibirá y pondrá a la venta sus creaciones, ofreciendo opciones únicas para regalos o simplemente para apoyar el talento de la región.

Picnic con Mamá: una propuesta imperdible en el Conte Grand

El espíritu festivo se completará con sorteos con premios gentileza de los propios expositores, reforzando el carácter comunitario de la celebración.

Música, sabores y mates al atardecer

La banda sonora del picnic estará a cargo de música en vivo y un DJ set, que acompañarán la caída del sol con un ambiente distendido.

En cuanto a la propuesta gastronómica, la feria contará con diversas opciones de comidas y bebidas pensadas para compartir en familia. Además, se invita a los asistentes a sumarse al ritual local llevando su propio mate y mantita, para un auténtico atardecer de picnic.

“Picnic con Mamá” se posiciona así como la alternativa perfecta y accesible para pasar una tarde inolvidable, celebrar el amor de madre y compartir un momento especial con amigas y seres queridos. La entrada es libre y gratuita.