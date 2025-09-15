Premios Emmy 2025: todos los ganadores
The Pitt, The Studio y Adolescencia se llevaron los premios principales a drama, comedia y miniserie, respectivamente.
La 77ª edición de los Premios Emmy se llevó a cabo este domingo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, con una gala que volvió a reunir a lo más destacado de la televisión de Hollywood.
La ceremonia, organizada por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, se transmitió a nivel internacional y mantuvo la expectativa por conocer a los grandes ganadores del año.
Como suele ocurrir en este tipo de eventos, la velada estuvo marcada por sorpresas, discursos emotivos y algunas polémicas que rápidamente comenzaron a generar repercusión en redes sociales. Entre las celebridades presentes se encontraron actores, productores y guionistas que dieron vida a las ficciones y programas más comentados de la temporada.
Más allá de los reconocimientos, los Emmy también se consolidaron una vez más como un espacio de reflexión sobre el rumbo de la industria audiovisual, atravesada por los cambios en las plataformas de streaming, la competencia con el cine y la necesidad de adaptarse a nuevas audiencias.
Los premiados
Mejor series dramática
“Andor”
“The Diplomat”
“The Last of Us”
“Paradise”
“The Pitt” (GANADOR)
“Severance”
“Slow Horses”
“The White Lotus”
Mejor serie de comedia
“Abbott Elementary”
“The Bear”
“Hacks”
“Nobody Wants This”
“Only Murders in the Building”
“Shrinking”
“The Studio” (GANADOR)
“What We Do in the Shadows”
Mejor miniserie
“Adolescence” (GANADOR)
“Black Mirror”
“Dying for Sex”
“Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”
“The Penguin”
Mejor actor principal en una serie dramática
Sterling K. Brown, “Paradise”
Gary Oldman, “Slow Horses”
Pedro Pascal, “The Last of Us”
Adam Scott, “Severance”
Noah Wyle, “The Pitt” (GANADOR)
Mejor actriz principal en una serie dramática
Kathy Bates, “Matlock”
Sharon Horgan, “Bad Sisters”
Britt Lower, “Severance“ (GANADORA)
Bella Ramsey, “The Last of Us”
Keri Russell, “The Diplomat"
Mejor actor de reparto en una serie dramática
Zach Cherry, “Severance”
Walton Goggins, “The White Lotus”
Jason Isaacs, “The White Lotus”
James Marsden, “Paradise”
Sam Rockwell, “The White Lotus”
Tramell Tillman, “Severance” (GANADOR)
John Turturro, “Severance”
Mejor actriz de reparto de una serie dramática
Patricia Arquette, “Severance”
Carrie Coon, “The White Lotus”
Katherine LaNasa, “The Pitt” (GANADORA)
Julianne Nicholson, “Paradise”
Parker Posey, “The White Lotus”
Natasha Rothwell, “The White Lotus”
Aimee Lou Wood, “The White Lotus”
Mejor actriz principal en una serie de comedia
Uzo Aduba, “The Residence”
Kirstin Bell, “Nobody Wants This”
Quinta Brunson, “Abbott Elementary”
Ayo Edebiri, “The Bear”
Jean Smart, “Hacks” (GANADORA)
Mejor actor principal en una serie de comedia
Adam Brody, “Nobody Wants This”
Seth Rogen, “The Studio” (GANADOR)
Jason Segel, “Shrinking”
Martin Short, “Only Murders in the Building”
Jeremy Allen White, “The Bear”
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
Liza Colón-Zayas, “The Bear”
Hannah Einbinder, “Hacks” (GANADORA)
Kathryn Hahn, “The Studio”
Janelle James, “Abbott Elementary”
Catherine O’Hara, “The Studio”
Sheryl Lee Ralph, “Abbott Elementary”
Jessica Williams, “Shrinking”
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
Ike Barinholtz, “The Studio”
Colman Domingo, “The Four Seasons”
Harrison Ford, “Shrinking”
Jeff Hiller, “Somebody Somewhere” (GANADOR)
Ebon Moss-Bachrach, “The Bear”
Michael Urie, “Shrinking”
Bowen Yang, “Saturday Night Live”
Mejor actor principal en una miniserie o película para televisión
Colin Farrell, “The Penguin”
Stephen Graham, “Adolescence” (GANADOR)
Jake Gyllenhaal, “Presumed Innocent”
Brian Tyree Henry, “Dope Thief”
Cooper Koch, “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”
Mejor actriz principal en una miniserie o película para televisión
Cate Blanchett, “Disclaimer”
Meghann Fahy, “Sirens”
Rashida Jones, “Black Mirror”
Cristin Milioti, “The Penguin” (GANADOR)
Michelle Williams, “Dying for Sex”
Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión
Javier Bardem, “Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story”
Bill Camp, “Presumed Innocent”
Owen Cooper, “Adolescence” (GANADOR)
Rob Delaney, “Dying For Sex”
Peter Sarsgaard, “Presumed Innocent”
Ashley Walters, “Adolescence”
Mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión
Erin Doherty, “Adolescence” (GANADOR)
Ruth Negga, “Presumed Innocent”
Deirdre O’Connell, “The Penguin”
Chloë Sevigny, “Monsters: The Lyle AndErik Menendez Story”
Jenny Slate, “Dying for Sex”
Christine Tremarco, “Adolescence”
Mejor reality/competencia
“The Traitors” (GANADOR)
“RuPaul’s Drag Race”
“The Amazing Race”
“Survivor”
“Top Chef”
Mejor programa "talk show"
“Jimmy Kimmel Live!”
“The Daily Show”
“The Late Show with Stephen Colbert” (GANADOR)
Mejor guión en serie de comedia: Seth Rogen y Evan Goldberg por "The Studio"
Mejor guión en miniserie: "Adolescencia"
Mejor guión en en serie drama: Dan Gilroy por "Andor".