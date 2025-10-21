Para el creciente número de entusiastas de la gastronomía y los formatos de competencia culinaria, las plataformas de streaming ofrecen un variado catálogo que satisface este apetito televisivo. A continuación, presentamos una selección de cinco realities de cocina imprescindibles disponibles en los principales servicios de contenido digital.

MasterChef (HBO Max y Amazon Prime Video)

MasterChef es uno de los realities de cocina más famosos del mundo y se realizó en decenas de países. Acá, los cocineros deben superar diversas pruebas (individuales y grupales) para consagrarse como el verdadero MasterChef. Actualmente, en HBO Max se puede disfrutar de la versión estadounidense -con el aclamado chef Gordon Ramsay como jurado-, la versión mexicana y la actual versión argentina, donde participan celebridades del mundo del espectáculo, la música y el deporte. Por otro lado, quienes tengan Amazon Prime Video se encontrarán con las versiones uruguaya, colombiana y paraguaya.

Un chef de otro nivel (HBO Max)

También bajo el liderazgo de Gordon Ramsay, Un chef de otro nivel convoca a cocineros profesionales, cocineros caseros y de redes sociales para competir por un premio de 250.000 dólares. La competencia se desarrolla en varios niveles, desde el sótano -donde los participantes deberán cocinar en las condiciones más precarias- hasta el primer piso -equipado con cocinas y utensillos de última generación-. Quien logre aplicar mejor sus habilidades y su creatividad, será el gran ganador.

Next Gen Chef (Netflix)

En este reality de cocina, 21 chefs jóvenes compiten en el Culinary Institute of America (CIA) por un premio de 500.000 dólares. El programa, conducido por Olivia Culpo, pone a prueba a los concursantes, quienes deben atravesar rigurosos desafíos donde la técnica, la creatividad y su capacidad de trabajo bajo presión se ponen a prueba.

Iron Chef: La leyenda de hierro (Netflix)

En esta versión de la legendaria serie Iron Chef, cinco nuevos e innovadores Iron Chefs le dan la bienvenida a los Challenger Chefs para una serie de batallas donde se enfrentarán y superarán los límites de la resistencia y la creatividad.

¿Es pastel? (Netflix)

Para los amantes de la pastelería, este show es ideal. Acá, talentosos artistas tienen que hacer tortas con forma de objetos y comidas de todo tipo. Un grupo de jurados deberá agudizar la vista para distinguir qué es torta y qué es simplemente una zapatilla, un bolso, un florero, una pelota y más.

Fuente: IndieHoy