Ricardo Luis Trombino: "Escudero nunca tuvo ningún prurito en mostrarse sanjuanino"

Este martes, Ricardo Rodríguez recibió en los estudios de Canal 13 San Juan al escritor Ricardo Luis Trombino quien llegó para anunciar la presentación de la antología de Leónidas Escudero.

Se trata de los libros “Rumbo al país donde” y “Senderos del buscados empecinado”, el estudio de la antología del reconocido autor sanjuanino. Este evento artístico se realizará este jueves 29 de mayo, a las 18 horas en el auditorio Emar Acosta de la Legislatura de San Juan.

Al comienzo de la entrevista, el también docente y cantautor comentó: “Cuando yo entré a la facultad de Filosofía, Humanidades y Artes a estudiar letras, en 1979, me producía algo la poesía de Leónidas Escudero, siempre se me ponía la piel crespita, no sabía muy bien por qué pero me encantaba ese autor. Un buen día me dije que tenía que hurgar desde mis saberes teóricos por qué la poesía de este autor generaba esto en las personas. Entonces mi tesis de maestría en la universidad acá en San Juan es sobre la obra poética de este autor, por eso tomé esa invitación del Fondo Editorial porque el libro ‘Senderos del buscador empecinado’, es una especie de recorte de mi tesis. Además tiene capítulos de aportes teóricos como el panorama de la literatura cuyana”, comentó el invitado.

Sello local

En su relato, el invitado se refirió a la identidad del autor y a su amor por San Juan: “Para las personas interesadas en conocer más los mecanismos, la poética de Escudero, les va a servir este libro a través de títulos de él, de la búsqueda, del ‘empecinao’, como dice el autor en un poema. En entronque con esa temática esa antología va a actualizar la obra del autor que es tan difícil conseguirla. Escudero es un poeta que sin haber tenido nunca vergüenza de su identidad regional, uno lo ve en sus temáticas, en la oralidad, en su poesía y los temas en los que se va bifurcando su poesía, nunca tuvo ningún prurito con mostrarse sanjuanino, cuyano, lo regional y, no obstante de eso, se convirtió en un gran poeta universal. Eso es un gran mérito sumando a otro, nunca se movió de San Juan, lo hizo desde acá, desde este centro; la mayoría de los escritores que son de provincia, del interior, muchos se mudaron para conseguir la trascendencia nacional a Buenos Aires. Escudero se quedó acá y de a poco fue trascendiendo”.

El proceso creativo

Acerca del proceso de los libros, el invitado aseguró: “El tiempo que llevó, desde que me invitan del Fondo Editorial en febrero del 2024, hasta mayo que estuvimos trabajando y se llegó justo con el tema de la edición y ese ha sido el tiempo que han llevado los dos libros. La antología fue parte de este proyecto que lo encaré en 2024 y, para fin de año ya estaba armada, que la estructuré de acuerdo a las vertientes temáticas de la poesía de Escudero. Lo referido a la montaña, al amor, al juego, a la poesía, entre otras temáticas diversas que se vinculan con la amistad, el amor, la ciudad y el campo, el paso del tiempo, la muerte, la vejez a la que tomó con cierta ironía, él vivió 95 años”, cerró Trombino.