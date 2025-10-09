Roberto Tawa: «Es el momento para acercarse y hacer teatro»

Este jueves y en la previa del fin de semana extra largo, Romina González y Gustavo Martínez dialogaron, vía zoom, con Roberto Tawa, organizador de un festival de teatro independiente que se desarrollará del 10 al 12 de octubre.

En el comienzo de la charla, el invitado comentó: “Estoy muy contento por esta actividad que se realizará en San Juan. Además de las funciones que se van a realizar en la Sala Expresión Contemporánea de Rawson (Mendoza 2211 sur), el sábado se hará en formato varieté donde los artistas de la provincia podrán acercarse y tomar talleres por parte de Fabián Rodríguez de un elenco de San Luis. Vienen a mostrar lo que han aprendido durante años. También va a estar Patricia Savastano, de Planeta Lúdico, con un taller para los artistas locales", aseguró Tawa.

Acerca de los talleres, el entrevistado comentó: “Se trabajará en la elaboración de personajes, desde el humor, desde el clown, desde el circo. Están todos invitados a ser parte de esto y estas capacitaciones no solo son para profesores de teatro de la provincia, compañeros de la carrera de teatro, sino que son para todo público, aquella persona que siempre quiso hacer teatro, circo. Es el momento para acercarse y hacerlo”, explicó el teatrero.

Con respecto al valor de los talleres, Roberto comentó que los precios son accesibles: “Las inscripciones cuestan $15.000 y quienes sean parte podrán participar de un varieté que se realizará en Rivadavia”.

Funciones

Dentro de este festival, las funciones serán el día viernes y el domingo de acuerdo a la cartelera del Festival.