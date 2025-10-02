Romina Riera: «Partimos de la premisa del teatro como resistencia»

El próximo domingo 5 de octubre a las 21 horas, la Terraza 4.20 (Av. Libertador 1473, Oeste) será escenario de la sexta edición del Ciclo de Teatro, un espacio que ya se ha convertido en punto de encuentro para el arte independiente.

En esta oportunidad, se presentará “La Pringada”, una obra que traslada al público al arrabal y al conventillo, donde emerge una mujer inusual, disruptiva, que desafía estructuras y encarna la voz de quienes esperan del otro lado.

Invitada a Canal 13 San Juan, la productora Romina Riera comentó: “San Juan tiene una comunidad teatral grande, hay algunas salas que están produciendo y, en nuestro caso partimos de la premisa del teatro como resistencia y tomamos un bar, su terraza y estamos ahí haciendo teatro con una propuesta que quiere llegar a otros públicos que no ven teatro”.

“La comunidad teatral existe pero, quienes asistimos a teatro somos los mismos de siempre y, nuestra propuesta es, a modo de ensayo hacemos pequeños bocetos de obras que producimos y las mostramos en este bar”, dijo Romina.

La puesta cuenta con la actuación de Silvi Carrizo, bajo la dirección y dramaturgia de María de los Ángeles Carbajo, con la producción de Romi Ríe.

“El ciclo viene funcionando bien, hay buena aceptación del público, hay gente que va a comer, a tomar algo y se encuentran con una obra. También se interesan por talleres y temas relacionados que surgen entre los nuevos públicos”.

Con la llegada del calor y el renacer de los ensayos, el ciclo invita a compartir una noche de teatro al aire libre, reafirmando la vitalidad de la escena local.

El Dato

"Ensayos con sed": La Pringada

5 de octubre, 21 horas.

Bar Terraza 4.20 (Av. Libertador 1473, Oeste)

Entrada: $5000 (reservas al 2644406033)