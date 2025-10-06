Rubén González Mayo llega a San Juan con “Imágenes desde afuera”

Una oportunidad imperdible para desarrollar la creatividad y las habilidades escénicas llega a la provincia. La Asociación Bancaria de San Juan anuncia la apertura de inscripciones para el Taller de Teatro "Imágenes Desde Afuera", que dará inicio los días 10 y 11 de octubre de 2025.

El taller mensual será dictado por el reconocido artista Rubén González Mayo y ofrece una propuesta segmentada para distintos públicos, buscando integrar tanto a la comunidad bancaria como a la artística y a los jubilados.

En contacto con Diario 13 San Juan, González Mayo comentó: “Este taller es bastante amplio, tiene la misma metodología, un poco más tranquila para los jubilados, pero siempre la idea es ver las capacidades con la que contaré de la gente que participa. En el caso de los adultos mayores, es usar el juego para que se logre la comunicación, la memorización y este ida y vuelta que, a veces no se da, porque no se practica. En la escena, a través de ejercicios, he ido practicando a través de mis más de 40 años en el teatro, que se logran cosas divertidas”.

Con respecto a los clases de los viernes, para actrices, actores y asociados de la Bancaria el entrevistado dijo: “El combo del taller, para los viernes, es ver de todo: actuación, dirección, algo que tenga que ver con la dramaturgia porque todo está bastante fusionado. También el manejo del espacio, la puesta en escena, más que nada las variables que hay con respecto a la actuación y lo relacionado con el texto. En el taller proveo bastante material para lectura y para memorización, algunas obras mías y de otros autores, obras cortas que entran en el área de la experimentación, de la equivocación, del error para aprender. Seguramente habrá una puesta en escena en algún momento”.

“Mi idea es hacer el curso continuo, de por lo menos seis meses, una experiencia mantenida en el tiempo para poder comprobar todo lo aprendido, estudiado, practicado. Personalmente me gusta aplicarlo y mostrarlo con todos los elementos de una puesta en escena. Esto para los dos talleres obviamente”, aseguró el actor.

Días y horarios segmentados

La capacitación se dividirá en dos jornadas semanales, dirigidas a grupos específicos:

Sábados : De 10:00 a 12:30 horas. Esta franja está destinada exclusivamente a Jubilados Asociados a la Bancaria.

: De 10:00 a 12:30 horas. Esta franja está destinada exclusivamente a Viernes: De 19:00 a 21:30 horas. Este turno está abierto a Actrices, Actores y Asociados Bancarios.

La Asociación Bancaria, ubicada en Mitre 170 oeste, Capital, será la sede de esta propuesta cultural.

Inscripciones abiertas

Los interesados en participar en "Imágenes Desde Afuera" ya pueden asegurar su lugar. Para consultas e inscripciones, contactarse a los siguientes números telefónicos: 264 4214782 o 261 2638381.

El taller se presenta como una excelente vía para la expresión artística y el encuentro social, potenciando el talento local bajo la guía de González Mayo.

Trayectoria

Rubén González Mayo es una figura central y multifacética de la escena teatral argentina, con una carrera que abarca más decuatro décadas como actor, director y dramaturgo, destacándose fuertemente en la región de Cuyo. Su formación inicial se consolidó en el Conservatorio Nacional de Teatro en Buenos Aires, sumando seminarios clave con maestros como Juan Carlos Lucero y, fundamentalmente, la capacitación en Dramaturgia con el influyente Arístides Vargas. Esta formación se tradujo en una intensa actividad actoral, participando en destacadas obras como “La Edad de la Ciruela” (que le valió premios a Mejor Actor en festivales regionales en 2002) y producciones del Teatro Nacional Cervantes como “La República Análoga” en 2015. Además, ha llevado su talento a la pantalla chica y grande, actuando en numerosos cortometrajes y series como “La mudanza” y “Los nadies”.

Como director y dramaturgo, González Mayo ha forjado un estilo propio, siendo una fuerza impulsora en la creación y la difusión de obras en Mendoza y San Juan, muchas veces a través del Grupo Sobretabla y su propia Compañía de Teatro El Puente. Su prolífica labor como autor incluye piezas como “El Regidor de Sueños” (editada por ARGENTORES) y obras premiadas como “Fragmentario” y “Cristales”. A lo largo de su carrera, ha sido reconocido con múltiples galardones, incluyendo el de Mejor Puesta en Escena por “Bairoleto, el Pampero” y varios premios a Mejor Dirección en fiestas provinciales y festivales de estrenos. Su compromiso con el desarrollo escénico también se refleja en su rol como jurado en prestigiosos eventos del Instituto Nacional del Teatro (INT) y la Universidad Nacional de Cuyo.