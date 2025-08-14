San Juan recibirá el Festival Internacional de Coros Infantiles y Juveniles "En el canto hay unidad"

San Juan será sede de una nueva edición del Festival Internacional para Coros Infantiles y Juveniles En el canto hay unidad, un encuentro que celebra la música coral en un clima de respeto, alegría y compañerismo. La cita será los 15 y 16 de agosto, con la participación de agrupaciones corales provenientes de distintas provincias argentinas y del exterior.

Organizado por la Secretaría de Extensión y los Coros de Niños del Centro de Creación Artística Coral de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, el festival se distingue por su carácter inclusivo y formativo. No es competitivo y busca propiciar un espacio de intercambio artístico, difusión de la música coral y desarrollo humano.

En el marco de los festejos por el Día del Niño, la edición 2025 contará con la presencia del maestro Oscar Escalada, referente de la música coral en Argentina, quien dirigirá el trabajo conjunto de todos los coros participantes e impartirá el taller Un coro en cada aula, destinado a directores y docentes de música.

Las actividades se desarrollarán en espacios culturales de relevancia como el Teatro del Bicentenario y el Auditorio Juan Victoria, donde se ofrecerán dos conciertos de gala los días 15 y 16 de agosto a las 20. La entrada general tendrá un valor de $3000.

Además, los coros realizarán intervenciones artísticas en sitios emblemáticos de la ciudad, entre ellos el Museo de la Historia Urbana, el Centro Cultural Municipal Estación San Martín y el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, acercando la música coral a la comunidad en entornos abiertos y accesibles.

Consolidado como un referente para el fortalecimiento del canto coral en la niñez y la juventud, En el canto hay unidad promueve valores de inclusión, cooperación y enriquecimiento cultural.

Programa completo