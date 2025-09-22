El 25 de septiembre se realizará en San Juan el festival Bamv Cuyo. El escenario para esta premiación, que también contará con interacciones y charlas con músicos y productores audiovisuales con trayectoria, será el Museo Franklin Rawson. Juan Montes, referente del evento comentó en el programa de Canal 13, "Mira Quien Habla", que esta edición 2025 lo que buscarán es la interacción entre los distintos artistas de la música y audiovisual que asistirán.

Montes celebró la llegada del festival a Cuyo, destacando que el objetivo de la organización es la celebración del talento que existe en argentina. "El talento de Cuyo es único y es la primera vez que nos vamos de Buenos Aires a otra región, a otro espacio. Lo hacemos porque que esta edición sea un punto de encuentro para que la industria de la música y el audiovisual de toda esta región pueda conectar, crecer, brillar"

El objetivo de esta edición 2025 será la proyección de diversos trabajos de toda la región: San Juan, San Luis y Mendoza. Además de las proyecciones, habrá charlas y masterclases con referentes de ambas industrias.

La propuesta de traer a San Juan este festival les fue acercada a los organizadores por la productora sanjuanina Más Lab Audiovisual, de las que Montes sostuvo que están realizando unas producciones increíbles, tanto para artistas nacionales, como para artistas internacionales. "Esta productora ha desarrollado un montón lo que es la industria audiovisual"

Los antecedentes de esta productora audiovisual sanjuanina son más que interesantes. Entre sus vitrinas ostentan el premio a mejor video de la Argentina, por un videoclip que se realizó íntegramente en San Juan: "Amor Mío" de María Campos con dirección de Hernán Corera.

El lineUp de esta primera edición en Cuyo, Montes lo definió como "todo un lujo". Una artista sanjuanina, con un recordado paso por La Voz Argentina, será Dandara. Esta cantante estará encargada de brindar una charla en donde contará cómo está construyendo su identidad visual, a través de su proyecto musical. Otras de las que participará será Delfina Campos, una música de Buenos Aires que dará una charla sobre composición de música a través de imágenes. Juan Manuel Pinzón, un realizador audiovisual colombiano, radicado en argentina, dará una masterclas sobre cómo realizar un videoclip. Este profesional trabajó en videos de Sebastián Yatra, Nicky Nicole y Woss. Hernán Corera, un realizados audiovisual con amplia experiencia por haber trabajado con Illya Kuryaki and the Valderramas y Sin Banderas y haber ganado Gramys, será parte del festival, pero en este caso, solo para la entrega del Premio Trayectoria.

“Lo que buscamos es conectar talentos. Más que dar una charla, buscamos que se generen estas experiencias, estos talentos, estas conexiones únicas entre los participantes”, manifestó uno de los organizadores..

BAMV inició como un festival de videoclips y a los pocos años se convirtió en el más grande de toda Latinoamérica. Esto se refleja en la gran cantidad que año a año reciben. "Cada año recibimos a miles de obras que compiten por un premio", precisó el referente de este festival.

El festival no se basa solo en la premiación a los mejores videoclips, sino que también, en cada edición, realiza actividades como charlas con referentes de la música y de la audiovisual. "Generamos un poco ese poder que tiene el videoclip, ya que nos preguntamos, ¿quién no creció viendo videoclips?", expresó.

"Con los videoclips empezamos a ver como los artistas musicales expresaban su música de distinta manera. Esa manera tenía que ver con el mundo de las imágenes. Por eso, esto es un potencial gigantesco de dos industrias que en la actualidad son las más importantes como lo son el de la música y la audiovisual", sostuvo el productor.