San Juan se convierte esta semana en el epicentro del teatro argentino e internacional con la realización del XII Congreso Argentino e Internacional de Teatro Comparado (ATEACOM), un evento que reúne a más de 150 expositores provenientes de distintas provincias y países como Brasil, Perú y Chile.

La vicepresidenta de la comisión organizadora, Daiana Calabrese, dialogó con el móvil de Canal 13, sobre la magnitud y relevancia de esta edición que, además de su valor académico, se propone como un espacio de intercambio cultural y turístico.

“Este miércoles será la gran apertura del evento con la presencia del doctor Jorge Dubatti, uno de los teatrólogos más importantes del país y del mundo. Ha editado más de 200 libros y es un referente en la investigación teatral”, destacó Calabrese.

El Congreso, que comenzó este miércoles en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, se extenderá hasta el viernes de manera presencial, mientras que el sábado y domingo continuará en formato virtual con talleres complementarios.

Calabrese explicó que ATEACOM es una asociación nacional que cada dos años organiza este encuentro en una provincia diferente. “En 2023 se realizó en Buenos Aires, este año en San Juan y en 2027 será en San Luis. Cada edición nos permite visibilizar el trabajo teatral de distintas regiones y fortalecer los lazos entre investigadores, artistas y gestores culturales”, sostuvo.

La programación incluye mesas de ponencias, presentaciones de libros y espectáculos escénicos. Este miércoles, tras la apertura, los participantes asistirán al espectáculo “Museo de vino”, con dramaturgia de Tania Levesque, en la Cooperativa de Teatro de Arte en Arte. “Estoy muy contenta porque este espectáculo representa lo sanjuanino y es una hermosa oportunidad para mostrar nuestra identidad teatral”, comentó la organizadora.

El jueves, las actividades se trasladarán a la Casa del Alba, donde habrá performances de Brasil, Cuba y artistas nacionales, además de un espacio de encuentro distendido con vino local. El viernes se realizará el gran cierre con la obra “Laura”, proveniente de Brasil, nuevamente en la cooperativa teatral.

“Hay un abanico de actividades con espectáculos incluidos para disfrutar, además del congreso. No es solo para investigadores, sino para toda la comunidad que quiera acercarse al teatro desde distintos lugares”, señaló Calabrese.

La inscripción para participar como asistente tiene un costo simbólico de $5.000, e incluye acceso a las distintas ponencias y espectáculos. “Es un valor mínimo si se tiene en cuenta la magnitud del evento y las propuestas que ofrece. Queremos que los sanjuaninos se sumen, que disfruten de las obras, que conozcan a los artistas y que vivan esta experiencia”, subrayó la vicepresidenta.

Además, el Congreso contará con un taller presencial post-congreso, pensado especialmente para la comunidad teatral sanjuanina. Calabrese destacó el valor de seguir sosteniendo estos espacios de encuentro en tiempos difíciles: “Es muy importante que, en los tiempos que corren, estos eventos sigan realizándose. El teatro siempre ha sido un lugar de resistencia y de encuentro, y este congreso lo demuestra”.