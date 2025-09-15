San Juan y sus canales: invitan a participar en concurso de fotografía

El arte de capturar la esencia de San Juan a través de la fotografía se une a la celebración del recurso más vital de la provincia. El Departamento de Hidráulica, en el marco de la Semana del Agua, ha lanzado el concurso fotográfico “San Juan y sus canales”, una iniciativa que busca honrar y visibilizar la red de canales que no solo riega la tierra, sino que también nutre la historia y la cultura local.

La convocatoria está abierta a cualquier persona mayor de 18 años residente en San Juan, que tenga una mirada única para plasmar el valor de estos conductos. Las fotografías pueden abordar desde el significado histórico y social hasta la relevancia ambiental o cultural de los canales. La creatividad, la originalidad y la capacidad de generar impacto visual serán clave para que las obras destaquen.

Para participar, los interesados deben inscribirse a través de un formulario disponible en la web de Hidráulica, con plazo hasta el 19 de septiembre. El jurado preseleccionará 10 fotografías finalistas, las cuales serán exhibidas en el sitio web del organismo entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre. Durante este período, el público tendrá la oportunidad de votar por sus favoritas, decidiendo así a los ganadores.

Gracias a la colaboración del Parque Provincial Ischigualasto, los premios son una verdadera aventura. El primer lugar se llevará un viaje de un día al parque para 6 personas, con transporte, recorrido y almuerzo incluidos. El segundo premio consistirá en una experiencia similar para 4 personas.

El anuncio de los ganadores se realizará durante la Semana del Agua, que este año se celebrará del 6 al 9 de octubre. Con esta propuesta, el Departamento de Hidráulica no solo promueve la conciencia ambiental, sino que también fomenta el sentido de pertenencia y la expresión artística, demostrando que los canales de San Juan son mucho más que infraestructura: son parte de la identidad de la provincia.

Inscripción, bases y condiciones: hidraulica.sanjuan.gob.ar