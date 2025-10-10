Santiago Medina: "Vamos a presentar nuevas canciones en un show con 14 invitados"

La banda sanjuanina Vainilla llega este sábado 11 de octubre a la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario para presentar su nuevo EP, “La Suite de Vainilla”, en un show que promete ser vibrante, colaborativo y cargado de energía.

Integrada por Andrés Rímolo, Facundo Marín, Santiago Medina Hascher y Agustín Simón Gómez Más, la agrupación se ha consolidado dentro de la escena independiente por su sonido fresco y su capacidad para fusionar rock alternativo, funk, indie contemporáneo y tintes de math rock. El resultado es una propuesta musical que combina intensidad, sensibilidad y experimentación, con letras que invitan a conectar tanto con la emoción como con el movimiento.

En contacto con Canal 13 San Juan, Santiago Medina dio detalles de esta gran presentación en el fin de semana XL: “Daremos un show en la Sala Auditórium donde vamos a presentar parte de nuestro nuevo material, vamos a lanzar un EP que es un disco chiquito, con pocas canciones y tocaremos canciones de nuestro disco anterior, del 2023 junto a lo nuevo. Lo lindo que tendrá el show es que invitamos a muchos artistas locales, con una puesta en escena bastante compleja porque serán 14 artistas más nosotros que somos 4, será un gran desafío. Los invitados vienen de distintos géneros y combinarán de manera perfecta con nuestra música”, aseguró el entrevistado.

El espectáculo contará con una puesta en escena especialmente diseñada para acompañar el lanzamiento del EP, que marca una nueva etapa en la evolución del grupo.

Las entradas tienen un valor de $7500, con descuentos especiales en la boletería del Teatro del Bicentenario y en la plataforma Tuentrada.com. La boletería funciona de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16 a 20 h, y los sábados de 9:30 a 14 h.

Con “La Suite de Vainilla”, la banda reafirma su lugar en el panorama musical cuyano y se prepara para ofrecer una experiencia sonora que combina frescura, virtuosismo y una fuerte identidad local.

El Dato

“La Suite de Vainilla”

Sábado 11 de octubre

21.00 horas en la Sala Auditórium del TB

Link de entradas anticipadas