Santiago Motorizado, líder de Él Mató a un Policía Motorizado, inicia un nuevo capítulo en su carrera con El Retorno, su primer disco solista

Santiago Motorizado llega a Cuyo para presentar su nuevo disco

El popular artista se presentará en Cuyo comenzando su gira en San Juan el miércoles 10 de septiembre a las 21.00 horas en Mamadera Bar con entradas agotadas. En Mendoza, el líder de El Mató a un policía motorizado subirá a escena en el Espacio Arizu (Belgrano 1233 Godoy Cruz) a partir de las 19.30 horas.

El álbum reúne once canciones compuestas hace más de diez años, cuando el músico comenzó a explorar un sonido más íntimo y pop, paralelo al crecimiento de su banda. Con letras atravesadas por el humor, el amor, el cine, el fútbol y la cultura popular, las piezas resurgen ahora con arreglos renovados y una formación completa que realza su costado romántico y emotivo, siempre dentro de un indie rock con su sello personal.

Santiago Motorizado - Google Maps (Video oficial)

Los primeros adelantos, Google Maps y La Revolución, anticiparon la identidad sonora y lírica del trabajo, que combina nostalgia y frescura. El proceso de grabación se dividió en dos etapas: la primera en 2021 en los estudios Romaphonic (Buenos Aires) y la segunda en 2024 en Sonic Ranch (Texas, EE.UU.), bajo la producción de Felipe Quintans, Eduardo Bergallo y el propio Santiago Barrionuevo (verdadero nombre del músic). La masterización estuvo a cargo de Bergallo en Puro Mastering (Buenos Aires).

Santiago Motorizado - La Revolución (Video oficial)

Con este lanzamiento, Santiago emprende una gira que lo llevará por escenarios de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, consolidando su propuesta solista sin dejar de lado la autenticidad que lo convirtió en referente de la música independiente argentina y latinoamericana.

Santiago Motorizado - Amor en el Cine (Video oficial)

Además de su trabajo con l Mató, el músico desarrolló proyectos vinculados al cine y la televisión, como la banda sonora del reestreno de Okupas (2021), que dio origen al disco Canciones Sobre una Casa, Cuatro Amigos y un Perro, y la película La Muerte No Existe y el Amor Tampoco (2019).

El Dato

Santiago Motorizado presenta “El Retorno”

Jueves 11 de septiembre 19.30 horas

Espacio Arizu (Belgrano 1322, Godoy Cruz, Mendoza)

Link de entradas anticipadas