Santiago Motorizado llega a Cuyo para presentar su nuevo disco

Santiago Motorizado, líder de Él Mató a un Policía Motorizado, inicia un nuevo capítulo en su carrera con El Retorno, su primer disco solista.

El popular artista se presentará en Cuyo comenzando su gira en San Juan el miércoles 10 de septiembre a las 21.00 horas en Mamadera Bar con entradas agotadas. En Mendoza, el líder de El Mató a un policía motorizado subirá a escena en el Espacio Arizu (Belgrano 1233 Godoy Cruz) a partir de las 19.30 horas.

El álbum reúne once canciones compuestas hace más de diez años, cuando el músico comenzó a explorar un sonido más íntimo y pop, paralelo al crecimiento de su banda. Con letras atravesadas por el humor, el amor, el cine, el fútbol y la cultura popular, las piezas resurgen ahora con arreglos renovados y una formación completa que realza su costado romántico y emotivo, siempre dentro de un indie rock con su sello personal.

Los primeros adelantos, Google Maps y La Revolución, anticiparon la identidad sonora y lírica del trabajo, que combina nostalgia y frescura. El proceso de grabación se dividió en dos etapas: la primera en 2021 en los estudios Romaphonic (Buenos Aires) y la segunda en 2024 en Sonic Ranch (Texas, EE.UU.), bajo la producción de Felipe Quintans, Eduardo Bergallo y el propio Santiago Barrionuevo (verdadero nombre del músic). La masterización estuvo a cargo de Bergallo en Puro Mastering (Buenos Aires).

Con este lanzamiento, Santiago emprende una gira que lo llevará por escenarios de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, consolidando su propuesta solista sin dejar de lado la autenticidad que lo convirtió en referente de la música independiente argentina y latinoamericana.

Además de su trabajo con l Mató, el músico desarrolló proyectos vinculados al cine y la televisión, como la banda sonora del reestreno de Okupas (2021), que dio origen al disco Canciones Sobre una Casa, Cuatro Amigos y un Perro, y la película La Muerte No Existe y el Amor Tampoco (2019).

El Dato

Santiago Motorizado presenta “El Retorno”

Jueves 11 de septiembre 19.30 horas

Espacio Arizu (Belgrano 1322, Godoy Cruz, Mendoza)

Link de entradas anticipadas