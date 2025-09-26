Se enciende la «Soda Señal» en Buenos Aires: ¿se viene un nuevo show de Soda Stereo?

La expectativa entre los fanáticos de Soda Stereo alcanzó un punto de ebullición. Luego de días de misterio en las redes sociales, la banda de rock argentina ha llevado sus enigmáticas pistas a las calles de Buenos Aires, anticipando lo que podría ser un anuncio inminente y que muchos esperan que se trate de un nuevo show o una gira.

Desde la semana pasada, la cuenta oficial de Soda Stereo en redes, junto a los perfiles de Charly Alberti y Zeta Bosio, comenzaron a emitir mensajes crípticos que desataron todo tipo de hipótesis entre sus seguidores. Sin embargo, en las últimas horas, la capital argentina se convirtió en el escenario central de la "Soda Señal".

La ciudad amaneció empapelada con afiches que llevan los nombres de los tres integrantes: Gustavo, Charly y Zeta. A esto se sumaron proyecciones y cartelería en puntos clave como estaciones de subte y monumentos con frases emblemáticas de sus canciones, como la popular "Nada más queda".

Estas acciones de vía pública no han hecho más que confirmar que la campaña de intriga apunta a un gran anuncio. Las redes sociales se inundaron de fotos y videos tomados por los propios fanáticos, quienes debaten fervorosamente si se tratará de una reedición de su exitosa gira "Gracias Totales" o un formato completamente nuevo.

Aunque la naturaleza del anuncio aún se mantiene bajo absoluto hermetismo, las señales enviadas por la banda indican que la espera está por terminar. Todo apunta a que Soda Stereo está listo para sorprender nuevamente a sus seguidores.