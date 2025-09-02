Se lanzó la sexta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales

El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson anunció el lanzamiento de la sexta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, una iniciativa que busca reconocer y potenciar la producción contemporánea de artistas sanjuaninos. El director del MPBA, Emmanuel Díaz Ruiz, charló con Canal 13 y destacó la importancia de este certamen que ya se consolidó en la provincia.

“Estamos muy contentos con el acompañamiento de Fundación Banco San Juan, el gobierno de la provincia y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Este premio permite incorporar obras de artistas sanjuaninos al patrimonio provincial, uno de los más importantes del país”, señaló.

La nueva edición contará con dos premios principales y cuatro menciones honoríficas:

Primer premio: $1.200.000 (adquisición), otorgado por Fundación Banco San Juan.

Segundo premio: $800.000 (adquisición).

Cuatro menciones honoríficas: $150.000 cada una, sin adquisición, otorgadas por el Gobierno de San Juan.

El director explicó que el objetivo del premio es apoyar la proyección de la carrera de los artistas locales. Es así como mencionó que: “Este certamen va marcando el recorrido de la producción visual contemporánea de San Juan. La premiación no solo significa un reconocimiento económico, sino también la posibilidad de exhibir en el museo y sumar obra al patrimonio de la provincia”.

Convocatoria

La convocatoria estará habilitada desde el 8 de septiembre hasta el 5 de octubre. “Invitamos a todos los artistas visuales contemporáneos de San Juan a que se inscriban. Las bases y condiciones estarán disponibles muy pronto y un jurado especializado hará la selección final”, precisó Díaz Ruiz.

El director recordó que en las cinco ediciones previas participaron más de 150 artistas y se incorporaron 10 obras al patrimonio provincial, además de 20 menciones que alentaron el desarrollo de proyectos artísticos locales.

En el marco de la presentación, Díaz Ruiz también valoró la proyección nacional que han alcanzado los artistas de la provincia. “Acabamos de volver de ArteBA, la feria de arte más importante del país, donde mostramos el trabajo de 12 artistas locales. Hay una riqueza cultural en San Juan que es inconmensurable y que merece ser visibilizada”, expresó.

Finalmente, indicó: “Invitamos a todos a visitar el Museo Franklin Rawson, a acompañar las carreras de los artistas, a comprar y consumir arte. Es muy importante, porque es nuestro trabajo y nuestra profesión”.