Se viene "Versos Libres", el encuentro gratuito que apuesta por la cultura sanjuanina

Este sábado por la tarde, desde las 17 y hasta las 21, la Unión Vecinal del Valle Tulum (ubicada en Adán Quiroga 270 Sur) será escenario de Versos Libres, un evento artístico y cultural que propone reunir en un solo espacio poesía, música, teatro, gastronomía y una comunidad apasionada por el arte local.

La propuesta incluye slam de poesía, obras de teatro, feria artística y literaria, fanzines, intercambio de libros entre el público, comidas populares y emprendimientos sanjuaninos. El evento es de acceso libre y gratuito, con la intención de ser mensual e itinerante, para llegar a distintos rincones de la provincia.

“El objetivo es crear un espacio de difusión artística y cultural para los emprendedores sanjuaninos. También que los que vayan puedan reunirse con personas con intereses similares y disfrutar de espectáculos accesibles”, explicó Santiago Castillo, uno de los impulsores de la iniciativa, en diálogo con Diario 13.

La idea nace como un proyecto colaborativo de la librería independiente Baker Street, con la intención de responder a un contexto desafiante para quienes trabajan en el ámbito artístico y literario. “Creemos que la salida a esta crisis es la creatividad colectiva y gestionada, por eso apostamos a encuentros horizontales y genuinos”, señaló Castillo.

Uno de los momentos más esperados del evento será la competencia poética El Reloj de Arena, en la que ocho participantes tendrán tres minutos cada uno para presentar textos propios. Además, habrá un segmento de micrófono abierto para quienes deseen compartir escritos o difundir proyectos personales.

“Nace porque los espacios de poesía y lectura que conocemos en San Juan son cerrados, elitistas, estructurados, institucionales. Creemos que otras propuestas más libres, lúdicas y colectivas son posibles, sin quitar valor artístico en su búsqueda”, concluyó el organizador.