Se viene la Feria Raíces para celebrar el Día del Niño

Los jardines del Auditorio Juan Victoria serán escenario, este fin de semana, de la segunda edición de la Feria Raíces, un espacio que reúne a emprendedores y artesanos locales.

Desde las 16.30 y hasta las 21.30, el público podrá disfrutar de una edición especial dedicada al Día del Niño, con entrada libre y gratuita.

La jornada ofrecerá actividades para toda la familia, entre ellas sorteos, premios, stands con productos artesanales, patio de comidas caseras y un sector de pinta caritas para los más chicos.

Con el acompañamiento del Gobierno de San Juan y del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la feria tiene como objetivo promover el trabajo de los emprendedores de la provincia y consolidarse como un punto de encuentro para potenciar la producción y el consumo local.