Soda Stereo: este lunes se devela el misterio de los mensajes crípticos y las señales visuales

Un viejo anhelo de los fanáticos del rock nacional parece estar más cerca de concretarse. La posibilidad de un regreso de Soda Stereo tomó fuerza en las últimas horas, no por un comunicado oficial, sino por una serie de pistas y mensajes crípticos que aparecieron en las calles de Buenos Aires y se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

La periodista May Martorelli fue una de las primeras en sembrar la duda a nivel nacional, al revelar los indicios que tienen "en vilo" a millones de seguidores de la icónica banda. "Empezaron a aparecer afiches con los nombres Charly, con el nombre Zeta, con el nombre Gustavo", adelantó, marcando la incertidumbre que ahora domina el universo sodero.

La gran pregunta que resuena en el ambiente cultural es: "¿Vuelve Soda Stereo? ¿En qué formato y bajo qué concepto?"

El mapa de las pistas

La especulación no es infundada. Por esta razón, la periodista detalló varias claves que, en los últimos días, alimentan la ilusión de millones de personas.

Declaraciones de Zeta: Martorelli recordó una reciente entrevista del bajista Zeta Bosio para la revista Rolling Stone, donde mencionó que "algo estaba armando con Charly Alberti". La colaboración entre los dos miembros sobrevivientes es la base de cualquier esperanza de reunión. El reencuentro del Cirque Du Soleil: El vínculo entre Alberti y Bosio, según se especula, se habría fortalecido notablemente tras el proyecto SÉPTIMO DÍA - No Descansaré, el espectáculo que los unió al Cirque Du Soleil. Este contacto reciente habría "despertado el espíritu" de volver a trabajar juntos. El Archivo Digital y los 40 Años: Las redes oficiales de Soda Stereo mantienen una inusual actividad, a menudo republicando material de archivo que los fans toman como "señales". A esto se suma un hito inminente: en noviembre se cumplen 40 años del álbum Nada Personal. Esta fecha redonda podría ser el motor para una reedición de lujo o, la más optimista de las hipótesis, una gira homenaje.

¿Un tema inédito en el horizonte?

En medio de la fiebre por la vuelta, la expectativa también se centra en material que quedó en el olvido. La periodista recordó la existencia de "Dime Sebastián", un tema inédito que la banda mencionó tiempo atrás pero que nunca vio la luz.

Si bien no hay confirmación oficial, la prosa de los afiches y la actividad en redes de Zeta y Charly demuestran que, más allá de la ausencia física de Gustavo Cerati, la "esencia Soda Stereo sigue activa" y lista para revivir la mística que marcó a generaciones.

¿Serán estas pistas el preludio de una gira con cantantes invitados, una reedición histórica o el anuncio de un nuevo documental? La televisión, las calles y los fanáticos esperan, impacientes, la melodía final de este misterio.