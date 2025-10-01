Soda Stereo ya agotó cinco funciones en Buenos Aires

Como era de esperarse, el anuncio del reencuentro de los integrantes de Soda Stereo causó sensación entre los fanáticos. Este reencuentro virtual de Gustavo Cerati junto a Charly Alberti y Zeta Bosio, logró el sold out de las presentaciones del 21 y 22 de marzo, 6 de abril, y 4 y 10 de junio en apenas pocas horas de su lanzamiento.

La impresionante convocatoria suma cerca de 75.000 espectadores, una cifra comparable al aforo total de un estadio de fútbol de grandes dimensiones como el de River Plate, pero condensada en un recinto cerrado.

La noticia del éxito resonó de inmediato y la producción ya anticipó que la épica sodera se extenderá: "¡Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, España... estén atentos!", anunció la gacetilla enviada por la producción.

"Ecos": Un show con sello de innovación tecnológica

Lejos de ser un tributo, un homenaje o una reedición del ciclo "Gracias Totales" (el show que recorrió América con vocalistas invitados), "Ecos" se perfila como una experiencia inmersiva y de vanguardia.

Charly y Zeta estarán en vivo sobre el escenario, pero la presencia de Cerati será canalizada por la última tecnología, usando la Inteligencia Artificial y de material de archivo. La producción ha sido enfática: la voz y la guitarra que sonarán son originales de Gustavo Cerati, extraídas de grabaciones intactas de giras legendarias como Me verás volver (2007). El desafío reside en combinar meticulosamente estas tomas para que Zeta y Charly toquen "encima" de ellas, ofreciendo un sonido y una puesta inéditos.

Los productores aseguran que se tratará de un espectáculo "nunca antes visto en Latinoamérica", pensado para estadios cerrados y con el campo de pie, buscando replicar la energía vibrante de un recital clásico de la banda.

Las entradas, cuyo precio base es de $60.000 (con facilidades de pago para clientes de Banco Galicia), se venden únicamente a través del canal oficial www.movistararena.com.ar.