La nostalgia y el terror están de vuelta. Netflix ha confirmado el calendario de estreno para la esperadísima quinta y última temporada de Stranger Things, la saga de ciencia ficción y horror que ha capturado a una generación.

Los fans deberán prepararse para un final fragmentado que llegará a la plataforma en tres volúmenes distintos, culminando en la víspera de Año Nuevo.

La temporada final, anunciada como “Una última campaña. Una última misión. Una última aventura”, se desplegará de la siguiente manera:

Volumen 1: El 26 de noviembre (cuatro episodios).

Volumen 2: El 25 de diciembre (tres episodios).

El Gran Final: El 31 de diciembre (episodio final).

Todos los estrenos están pautados para las 21:00 hs (hora de Argentina).

El invierno de 1987: Caza de Vecna y retorno a la oscuridad

La trama nos transporta al otoño de 1987. El pueblo de Hawkins sigue devastado por la apertura de múltiples portales, y la misión del grupo de jóvenes héroes es clara y definitiva: encontrar y aniquilar a Vecna. Sin embargo, la criatura ha desaparecido sin dejar rastro, y la situación se complica con la declaración de cuarentena por parte del gobierno.

Este escenario fuerza a Once a ocultarse una vez más, mientras se intensifica la búsqueda de la adolescente. En este clima de tensión, y coincidiendo con el aniversario de la desaparición de Will, se cierne una amenaza conocida y espeluznante. La sinopsis oficial anticipa que la batalla final será inminente y que el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad "más poderosa y mortal que nunca". La única esperanza de acabar con la pesadilla reside en que luchen todos juntos por última vez.

Elenco de estrellas

Creada por los visionarios hermanos Duffer, quienes también se encargan de la producción ejecutiva junto a Shawn Levy y Dan Cohen, la quinta temporada trae de regreso a todo su elenco estelar.

Los fans podrán reencontrarse con Winona Ryder (“Joyce Byers”), David Harbour (“Jim Hopper”) y, por supuesto, Millie Bobby Brown (“Once”), junto a Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, y el resto de los entrañables personajes que han marcado la serie. La temporada final también cuenta con la adición de la mítica Linda Hamilton en el papel de la “doctora Kay”.

Para aliviar la espera, Netflix ha invitado a los seguidores a un rewind masivo: a partir del 29 de septiembre, las redes sociales de Stranger Things ofrecerán material para revivir las temporadas 1 a 4, una inmersión necesaria antes de que comience el épico capítulo final.