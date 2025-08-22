Llegó el viernes y la agenda cultural sigue sorprendiendo por la variedad de espectáculos que ofrece y la calidad de cada uno de ellos. Teatro, música, festivales y muestras de arte como algunas de las opciones para disfrutar lo que queda de agosto.

Viernes 22 de agosto

20.00 horas. Inauguración nuevas muestras en el Museo Franklin Rawson. Entrada libre y gratuita.

Súper agenda cultural del fin de semana

20.00 horas. Música con el show en vivo de Mi Amigo Invencible en Black Pear. Link de entradas anticipadas.

Súper agenda cultural del fin de semana

21.00 horas. Teatro, estreno de “Orgullosa” en la sala Teatro de Arte". Entradas anticipadas al 2644677478.

Súper agenda cultural del fin de semana

21.00 horas. Música con Benjamín Amadeo en el Teatro Oscar Kummel. Link de entradas anticipadas.

Súper agenda cultural del fin de semana

21.30 horas. Las Pelotas llegan con su Gira 6×6 al Estadio Aldo Cantoni. Link de entradas anticipadas.

Súper agenda cultural del fin de semana

21.30 horas. “Maligna, una calle me separa”: la muestra del Taller de Teatro del TeS. Link de entradas anticipadas.

Súper agenda cultural del fin de semana

Sábado 23 de agosto

12.00 a 20.00 horas. Museo Franklin Rawson y sus nuevas muestras de arte. Abierto de martes a domingo Entrada general $500, jubilados y estudiantes $300, menores de 6 años gratis. Domingo gratis.

15.00 horas. Actividad cultural “Cuentos con Color” en la Casa Natal de Sarmiento. Entrada libre y gratuita.

Súper agenda cultural del fin de semana

16.00 a 21.00 horas. Música con 4° Festival de Bandas Infantiles, "Yo juego" edición Rock en el Centro Cultural Conte Grand. Entrada libre y gratuita.

Súper agenda cultural del fin de semana

Domingo 24 de agosto

12.00 a 20.00 horas. Museo Franklin Rawson y sus nuevas muestras de arte. Abierto de martes a domingo Entrada general $500, jubilados y estudiantes $300, menores de 6 años gratis. Domingo gratis.

20.00 horas. Ciclo de Música “Escuchame una cosita” en Cervecería Donata. Entrada libre y gratuita.

Súper agenda cultural del fin de semana

Nota en desarrollo.