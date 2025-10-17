Súper agenda cultural del fin de semana

En la mitad del décimo mes del año, la agenda cultural vuelve recargada con espectáculos teatrales, festivales musicales y ferias en distintos espacios culturales.

Viernes 17 de octubre

21.00 horas. “En Comunidad, Festival de Teatro para todo público”: obra “Nunca más mamá te vayas” entrada libre y gratuita en Teatro Oscar Kümmel en Rawson.

18.00 horas. Feria And-Arte en los jardines del Auditorio Juan Victoria con entrada libre y gratuita.

18.00 horas. “Tokyo No Yoru”, un evento de Kpop, Anime y más en el Centro Cultural Conte Grand. Entrada libre y gratuita.

20.00 horas. Música desde Buenos Aires: Juanito El Cantor & María Pien en vivo en Aubone Petit Chateau. Entradas al 2613132479.

21.30 horas. Teatro “¡Qué me van a hablar de amor!” de Carlota Ruffa en la Sala TeS. Link de entradas anticipadas.

Sábado 18 de octubre

17.30 horas. Especial Día de la Madre: Feria de Diseño “La Lolita” en el Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

19.00 horas. Ciclo de Tortugas con Durazno Trío, Desde Otro Sitio y Tacuarembó. Chalet Cantoni. Link de entradas anticipadas.

19.00 horas. Concierto de Guitarra gratuito en la Fundación Instituto Alemán. Entrada libre y gratuita.

21.30 horas. Función de la obra “ORGULLOSA” en la Sala Teatro de Arte. Entradas anticipadas al 264 467-7478.

Domingo 19 de octubre

20.00 horas. Escuchame una cosita: ciclo de solistas en Donata con entrada libre y gratuita.

Nota en desarrollo.