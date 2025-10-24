Súper agenda cultural del fin de semana

Nuevamente el fin de semana sorprende con propuestas de arte en distintos puntos de la provincias. Música, teatro, muestras y shows en vivo son algunas de las actividades para disfrutar esta calurosa primavera.

Viernes 24 de octubre

21.30 hs: Noche de Jazz en el patio de La Madeleine con el dúo Bustos-Meza en Mitre oeste 202.

21.30 hs: Concierto de la violinista Pilar Policano con la Orquesta de la UNSJ. Link de entradas anticipadas.

21.30 hs: Estudio Pavlova celebra su 70° Aniversario con “El Cascanueces, 2do acto”. Entradas a la venta por Estudio Pavlova (San Luis 247 Oeste) o en boletería del teatro desde las 20 hs.

21.30 hs: La Sala TeS presenta “Las Mil y 3 Historias en Microteatro”. Link de entradas anticipadas.

23.00 hs: Show de Corazón Guerrero en El Bar del Titi Av. España Sur 487 Villa Krawse, San Juan.

Sábado 25 de octubre

19.00 hs: Primera edición de “Freekick Clash Series”, un torneo de Clash Royale. Link de inscripciones.

21.00 hs: Recital “Puro Movimiento” de Poli Pintos Oro en el IOPPS. Link de entradas anticipadas.

Domingo 26 de octubre

20.00 hs: Escuchame una cosita: ciclo de solistas en Donata. Entrada libre y gratuita..

Nota en desarrollo.