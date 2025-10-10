Súper agenda cultural para el fin de semana XL

Llegó el fin de semana y la cartelera artística de eventos y espectáculos se actualizó con propuestas imperdibles.

Viernes 10 de octubre

20.00 horas. Noche de gala Feria del libro en Rawson en el Teatro Oscar Kümmel con la obra “El Murmullo” bajo la dirección de Juan Carlos Carta. Intervenciones artísticas y Sunset cultural. Entradas a $2000 en la boletería del teatro.

21.00 horas. Cine mudo + sonorización en vivo en el Museo Franklin Rawson. Entradas en la puerta a la gorra.

21.30 horas. Teatro “¡Qué me van a hablar de amor!” de Carlota Ruffa en la Sala TeS. Link de entradas anticipadas.

21.30 horas. Teatro con la obra “DOÑA ROSA” en el Espacio Franklin Teatro de Arte. Entradas al 2646299545.

21.30 horas. Juanse Arano presenta su primer material discográfico “Raíz del Alma”. Link de entradas anticipadas.

22.00 horas. Música en la oscuridad con Oktubre de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota en Studio Molleja (9 de Julio Este 322). Link de entradas anticipadas

Sábado 11 de octubre

17.00 horas. Feria americana y actividades escénicas en la Cooperativa Teatro de Arte.

17.00 horas. Conversatorio con el ilustrador Eduardo Risso en el Museo Franklin Rawson.

18.30 horas. Senderismo & Jazz en la Difunta Correa. Actividad gratuita, informes y reservas al 2644791273.

18.30 horas. Teatro de Títeres: “Las Cartas de Ten Tac” en sala TeS. Entrada General: $8.000Promo Familiar 4x $20.000.

21.00 horas. Bla Bla & Cía. llega a San Juan con la exitosa obra “Modelo Vivo Muerto”. Link de entradas anticipadas.

21.00 horas. Música con La Suite de Vainilla en el Teatro del Bicentenario. Link de entradas anticipadas.

21.00 horas. Desde Colombia: el Dueto Albur se presenta en el Auditorio Juan Victoria con “Somos Cordillera”. Entrada libre y gratuita.

Domingo 12 de octubre

20.00 horas. Ciclo de música en “Escuchame una cosita” en la cervecería Donata. Entrada libre y gratuita,

Nota en desarrollo.