En un fin de semana especial, las actividades culturales se multiplican en torno a la celebración a Mamá y al disfrute de la primavera con sus días más largos y cálidos.

Música, picnics, foodtrucks y festivales entre algunas de las propuestas de este sábado 18 de octubre.

17.30 horas. Especial Día de la Madre: Feria de Diseño “La Lolita” en el Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

Súper sábado de fiestas, eventos y ferias

18.00 horas. Picnic con Mamá en el Centro Cultural Conte Grand. Entrada libre y gratuita.

Súper sábado de fiestas, eventos y ferias

19.00 horas. Ciclo de Tortugas con Durazno Trío, Desde Otro Sitio y Tacuarembó. Chalet Cantoni. Link de entradas anticipadas.

Súper sábado de fiestas, eventos y ferias

19.00 horas. Concierto de Guitarra gratuito en la Fundación Instituto Alemán. Entrada libre y gratuita.

Súper sábado de fiestas, eventos y ferias

20.00 horas. “Abriendo las manos”, el nuevo show de Lucho Miranda en el Teatro Sarmiento. Link de entradas anticipadas.

Súper sábado de fiestas, eventos y ferias

21.00 horas. Fiesta con “Bailar temprano es bailar” de la mano de Fabricio Montilla. Informes en el siguiente link. 

Súper sábado de fiestas, eventos y ferias

21.30 horas. Función de la obra “ORGULLOSA” en la Sala Teatro de Arte. Entradas anticipadas al 264 467-7478.

Súper sábado de fiestas, eventos y ferias

22.00 horas. Cena show con Timo en La Kelita en el Jockey Club San Juan. Reservas al 2644194896.

Súper sábado de fiestas, eventos y ferias

Nota en desarrollo.