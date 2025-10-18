Súper sábado de fiestas, eventos y ferias

En un fin de semana especial, las actividades culturales se multiplican en torno a la celebración a Mamá y al disfrute de la primavera con sus días más largos y cálidos.

Música, picnics, foodtrucks y festivales entre algunas de las propuestas de este sábado 18 de octubre.

17.30 horas. Especial Día de la Madre: Feria de Diseño “La Lolita” en el Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

18.00 horas. Picnic con Mamá en el Centro Cultural Conte Grand. Entrada libre y gratuita.

19.00 horas. Ciclo de Tortugas con Durazno Trío, Desde Otro Sitio y Tacuarembó. Chalet Cantoni. Link de entradas anticipadas.

19.00 horas. Concierto de Guitarra gratuito en la Fundación Instituto Alemán. Entrada libre y gratuita.

20.00 horas. “Abriendo las manos”, el nuevo show de Lucho Miranda en el Teatro Sarmiento. Link de entradas anticipadas.

21.00 horas. Fiesta con “Bailar temprano es bailar” de la mano de Fabricio Montilla. Informes en el siguiente link.

21.30 horas. Función de la obra “ORGULLOSA” en la Sala Teatro de Arte. Entradas anticipadas al 264 467-7478.

22.00 horas. Cena show con Timo en La Kelita en el Jockey Club San Juan. Reservas al 2644194896.

