En una semana plagada de eventos culturales, Banda Ancha recibió en su espacio dedicado al arte a dos mujeres talentosas que llegaron para invitar a los sanjuaninos a un evento musical imperdible.

Se trata de Pierina Ciallella y Natalia Romero quienes anunciaron la realización de “Surco Abierto” Clarinar de Mujeres en el marco del Primer Festival de Música Popular San Juan 2024.

Recibidas por Romina González en Canal 13 San Juan, Pierina comenzó diciendo: “Este show tiene el nombre de ‘Surco Abierto’, parafraseando el tema de Chabuca Granda en donde expresaba que sentía que a pesar de que el surco estaba abierto no le llegaba la hora de clarinar, entonces este espectáculo es tomar un poco la posta de estas grande poetas y cantautoras latinoamericanas y decir ‘nos llegó la hora de clarinar’ y visibilizar, nombrarlas y cantar las canciones más significativas que, a lo largo del mundo, las hicieron conocidas”, expresó la invitada.

“Todas ellas nacieron entre el 1900 y 1930: Violeta Parra, Chabela Vargas, Chabuca Granda, María Elena Walsh, Eladia Blázquez y Mercedes Sosa, como el alma y la voz de Latinoamérica que, a su vez las llevó a todas ellas al resto del mundo”, explicó la reconocida cantante.

Acerca del espectáculo, la protagonista y organizadora detalló: “En la investigación de la vida de cada una de las mujeres, de este ramillete principal que estimulan a otras mujeres que continúan su legado, que son los espectáculos que vienen, que son en total cuatro, hasta llegar a las mujeres que escuchamos en la radio hoy en día. Hay mujeres que abrieron la puerta y el umbral hacia algo que, en su momento, era impensado y lo que más me movilizó, para elegir el repertorio como las mujeres, es que cada una lo que tiene cantado lo tiene sufrido y llorado. Ellas no son famosas porque se volvieron millonarias, lo que ahora detecta si tenés éxito no; ellas nacieron y murieron con lo que tenían. Apostaron su vida y cada acción hacia un cometido común de comunicar lo necesario con limitaciones sociales y culturales que padecieron las homenajeadas”.

Junto con la actuación de María José Guillemain, Natalia Dávila, Yanina Rojo, Silvana Poblete y Pierina, la entrevistada comentó: “En el escenario vamos a estar varias mujeres que ya pintamos canas, nuestras hijas e hijas de las hijas. Sin tres o cuatro generaciones que cantan las canciones de estas mujeres y lo sienten a un nivel muy profundo”.

También presente en la entrevista, Julieta Romero se refirió al espectáculo y comentó: “Sostengo que vengo desde Estados Unidos de capacitarme y tomar clases y ahora sigo aprendiendo con Pierina y Marcelo Bartolomé porque, trabajar con ellos es aprender. En cada ensayo se comienza a aprender. La convocatoria viene porque Pieri fue el alma del homenaje a Mercedes Sosa, cuando yo estaba a punto de viajar y organizamos un concierto y pude viajar”.

Detallando los músicos que estarán presentes en “Surco Abierto”, Ciallella detalló: “En el escenario estarán presentes Santiago Medina en bajo, Rodi Beatrice percusión latina, Santi Bartolomé en percusión argentina, Marcelo Bartolomé en guitarra, Julián Bartolomé ayuda en visuales y mi hija Luisa conmigo en escena. Por supuesto Juli Romero en piano. Grupo de canto colectivo El Umbral, 30 mujeres en escena”.

Un pocas palabras, un espectáculo imperdible.

El Dato

“Umbral Abierto”

Sábado 26 de octubre, a las 21.30 (se invita a las 20.30 por exposición de mujeres emprendedoras de Iglesia)

Las entradas anticipadas se pueden conseguir en la boletería del Auditorio Juan Victoria.